تعازي ووفيات

بوليت اريستاغيس

Lebanon 24
11-08-2025 | 22:35


أولادها ألين زوجة كمال طنوس وأولادهما:أنطوان والكسندرا
سامي زوجته ناتالي نصر وأولادهما: تاتيانا، مارك سهيل ورالف
كارين زوجة الدكتور أنيس ناصيف وإبنتاهما: لورا وكريستينا
أشقاؤها مارسيل زوجة إميل قسيس وأولادهما وعائلاتهم (في المهجر)
بول زوجته ماغي كريستيدس وأولادهما وعائلاتهم (في المهجر)
كلير أرملة المرحوم شوكة سقال وأولادها وعائلاتهم (في المهجر)
أسلافها هدى البستاني أرملة ريمون صايغ 
ليديا صايغ أرملة المرحوم رزوق البستاني وأولادها وعائلاتهم
أولاد المرحومة ناديا البستاني أرملة الياس خياط وعائلاتهم (في المهجر)
نويل الخوري أرملة المرحوم عدنان البستاني وأولادها وعائلاتهم
ماري كلير سفر أرملة نبيل البستاني وأولادها وعائلاتهم
روز ماري كرومر أرملة كامل البستاني وأولادها وعائلاتهم (في المهجر)
أمال البستاني زوجة المهندس فؤاد الحايك وأولادهما وعائلاتهم
 ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
بوليت اريستاغيس
أرملة المرحوم سهيل البستاني
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه 7 آب 2025 متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الإثنين 11 آب 2025 في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، المتحف طريق الشام ثم توارى الثرى في مدافن العائلة، الفنار.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون المطرانية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الثلاثاء 12 آب في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، المتحف طريق الشام إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً.
