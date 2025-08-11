بوليت اريستاغيس

Advertisement

أولادها ألين زوجة كمال طنوس وأولادهما:أنطوان والكسندراسامي زوجته ناتالي نصر وأولادهما: تاتيانا، مارك سهيل ورالفكارين زوجة الدكتور أنيس وإبنتاهما: لورا وكريستيناأشقاؤها مارسيل زوجة إميل قسيس وأولادهما وعائلاتهم (في المهجر)بول زوجته ماغي كريستيدس وأولادهما وعائلاتهم (في المهجر)كلير أرملة المرحوم شوكة سقال وأولادها وعائلاتهم (في المهجر)أسلافها هدى أرملة ريمون صايغليديا صايغ أرملة المرحوم رزوق البستاني وأولادها وعائلاتهمأولاد المرحومة ناديا البستاني أرملة الياس خياط وعائلاتهم (في المهجر)نويل أرملة المرحوم عدنان البستاني وأولادها وعائلاتهمماري كلير سفر أرملة نبيل البستاني وأولادها وعائلاتهمروز ماري كرومر أرملة كامل البستاني وأولادها وعائلاتهم (في المهجر)أمال البستاني زوجة المهندس الحايك وأولادهما وعائلاتهمينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةبوليت اريستاغيسأرملة المرحوم سهيل البستانيالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه 7 آب 2025 متممة واجباتها . يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الإثنين 11 آب 2025 في مطرانية الروم الملكيين ، المتحف طريق ثم توارى الثرى في مدافن العائلة، الفنار.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون المطرانية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الثلاثاء 12 آب في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، المتحف طريق الشام إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً.