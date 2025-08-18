30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
تعازي ووفيات
المهندس كميل وديع سلامة
Lebanon 24
18-08-2025
|
22:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
زوجته: دولورس
فؤاد فاضل
ابنته: ميرنا زوجة
ايلي
طيار وعائلتها
أولاده:
فؤاد
وزوجته تانيا
نوفل
وعائلته
نبيل وزوجته شارلوت جوفري وعائلته
ينعون إليكم المرحوم
المهندس كميل وديع سلامة
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة
من بعد
ظهر يوم الثلاثاء 19 أب 2025 في
كنيسة
القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس،
الرميل
قرب
مستشفى الروم
.
تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة الرابعة بعد الظهر في
صالون الكنيسة
ويوم الأربعاء في 20 الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون الكنيسة.
نبيل سميح بربير
Lebanon 24
نبيل سميح بربير
22:36 | 2025-08-18
18/08/2025 10:36:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون يمنح وسام الأرز لمانغي الراحل
Lebanon 24
الرئيس عون يمنح وسام الأرز لمانغي الراحل
10:34 | 2025-08-18
18/08/2025 10:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
القواس تشكر المعزين بوفاة والدتها
Lebanon 24
القواس تشكر المعزين بوفاة والدتها
04:58 | 2025-08-18
18/08/2025 04:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
موسى فيليب زينون
Lebanon 24
موسى فيليب زينون
22:33 | 2025-08-17
17/08/2025 10:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جان لوي ماري مانغي
Lebanon 24
جان لوي ماري مانغي
22:34 | 2025-08-16
16/08/2025 10:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
