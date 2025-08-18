Advertisement

تعازي ووفيات

المهندس كميل وديع سلامة

Lebanon 24
18-08-2025 | 22:32
زوجته: دولورس فؤاد فاضل
ابنته: ميرنا زوجة ايلي طيار وعائلتها
أولاده: فؤاد وزوجته تانيا نوفل وعائلته
نبيل وزوجته شارلوت جوفري وعائلته
ينعون إليكم المرحوم
المهندس كميل وديع سلامة
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 19 أب 2025 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، الرميل قرب مستشفى الروم.
تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة الرابعة بعد الظهر في صالون الكنيسة ويوم الأربعاء في 20 الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون الكنيسة.
