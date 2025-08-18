المهندس كميل وديع سلامة

Advertisement

زوجته: دولورسابنته: ميرنا زوجة طيار وعائلتهاأولاده: وزوجته تانيا وعائلتهنبيل وزوجته شارلوت جوفري وعائلتهينعون إليكم المرحومالمهندس كميل وديع سلامةيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة ظهر يوم الثلاثاء 19 أب 2025 في القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، قرب .تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة الرابعة بعد الظهر في ويوم الأربعاء في 20 الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون الكنيسة.