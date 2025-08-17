Advertisement

موسى فيليب زينون

Lebanon 24
17-08-2025 | 22:33
رقد على رجاء القيامة
موسى فيليب زينون
زوجته امال ملحم شاكر
اولاده: مايا وزوجها جميل عكره وعائلتهما
فيليب وزوجته جوستين كوريه وعائلتهما
ديان وزوجها لوك غاريوس وعائلتهما
شقيقاته: لودي ارملة المرحوم ميغيرديتش بولدوكيان وعائلتهما
اولاد المرحومة الهام ارملة المرحوم ديلور يزبك وعائلاتهم (في المهجر) 
المرحومة فدوى ، زوجها فؤاد ابي هيلا وعائلتهما
ينعونه اليكم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر الاثنين 18 الجاري في كنيسة مار عبدا - روميه (المتن)
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار عبدا - روميه (المتن) من الحادية عشرة لغاية السادسة
والثلاثاء 19الجاري في صالون كنيسة مار عبدا - روميه (المتن) من الحادية عشرة لغاية السادسة.
