موسى فيليب زينون

رقد على رجاءموسى فيليبزوجته امال ملحم شاكراولاده: مايا وزوجها جميل عكره وعائلتهمافيليب وزوجته جوستين وعائلتهماديان وزوجها لوك غاريوس وعائلتهماشقيقاته: لودي ارملة المرحوم ميغيرديتش بولدوكيان وعائلتهمااولاد المرحومة الهام ارملة المرحوم ديلور وعائلاتهم (في المهجر)المرحومة فدوى ، زوجها ابي هيلا وعائلتهماينعونه اليكميحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة ظهر الاثنين 18 الجاري في مار عبدا - (المتن)تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في عبدا - روميه (المتن) من الحادية عشرة لغاية السادسةوالثلاثاء 19الجاري في صالون كنيسة مار عبدا - روميه (المتن) من الحادية عشرة لغاية السادسة.