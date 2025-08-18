نبيل سميح بربير

Advertisement

ننعى إليكم وفاة فقيدنا المغفور له بإذن اللهالمرحومنبيل سميح بربيرزوجته : المرحومة ناديا محمدوالده : المرحوم سميح رشيد بربيروالدته : المرحومة فيوليت حدادولده : سميح زوجته ثرياإبنته : سناءشقيقه : المهندس ناجي زوجته فلك شوربجيأولاده ميرا قدسي وكريم ورامي بربيرشقيقته : ناديا أرملة المرحوم محمود عريس أولادها الدكتورة لينا عبدو وعمر عريسأشقاء زوجته : الدكتور أمين والدكتور والمرحومان ومعين الخليلشقيقات زوجته : نجلا والمرحومات ليلى صرا وزاهية ياغي وزينة الخليلأحفاده : نبيل بربير زوجته كميل مدور وطارق وتينا بربيروناديا منيمنه زوجة إبراهيم عمار وإبراهيم ومالك طلالصُلي على جثمانه الطاهر الواقع فيه ١٧ آب ۲۰۲۵م في الخاشقجيتقبل التعازي يومي الاثنين والثلاثاء الواقع في ١٨ و ١٩ اب ٢٠٢٥م للرجال والنساء من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءًفي فندق راديسون بلو - Dunes Center - الطابق الأول الراضون بقضاء الله وقدره: آل بربير وحداد والخليل وشهاب ومنيمنة وعريس وشربجي ومدور وعمار وقدسي وعبدو وعموم أهالي