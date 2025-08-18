ننعى إليكم وفاة فقيدنا الغالي
المغفور له بإذن الله
المرحوم
نبيل سميح بربير
زوجته : المرحومة ناديا محمد الخليل
والده : المرحوم سميح رشيد بربير
والدته : المرحومة فيوليت حداد
ولده : سميح زوجته ثريا شهاب
إبنته : سناء
شقيقه : المهندس ناجي زوجته فلك شوربجي
أولاده ميرا قدسي وكريم ورامي بربير
شقيقته : ناديا أرملة المرحوم محمود عريس أولادها الدكتورة لينا عبدو وعمر عريس
أشقاء زوجته : الدكتور أمين والدكتور إسماعيل
والمرحومان قاسم
ومعين الخليل
شقيقات زوجته : نجلا الزين
والمرحومات ليلى صرا وزاهية ياغي وزينة الخليل
أحفاده : نبيل بربير زوجته كميل مدور وطارق وتينا بربير
وناديا منيمنه زوجة إبراهيم عمار وإبراهيم ومالك طلال منيمنة
صُلي على جثمانه الطاهر يوم الأحد
الواقع فيه ١٧ آب ۲۰۲۵م في جامع
الخاشقجي
تقبل التعازي يومي الاثنين والثلاثاء الواقع في ١٨ و ١٩ اب ٢٠٢٥م للرجال والنساء من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً
في فندق راديسون بلو - Dunes Center فردان
- الطابق الأول الراضون بقضاء الله وقدره
: آل بربير وحداد والخليل وشهاب ومنيمنة وعريس وشربجي ومدور وعمار وقدسي وعبدو وعموم أهالي بيروت