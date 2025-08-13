أولادها ريمون زوجته مارلين غصن وولدهم وعائلته
غسان
ايلي
إبنتها ميرنا زوجة انطون هندي وأولادهما وعائلاتهم (في المهجر)
أشقاؤها ميشال رزق الله
جاك رزق الله
زوجته جولي بوفرح وعائلتهما
شقيقاتها مارسيل
رزق الله (ليلى) وأولادها وعائلاتهم
يولا رزق الله زوجة رنبال نصر وأولادهما وعائلاتهم
مارلين رزق الله زوجة ايلي رزق
الله وأولادهما وعائلاتهم
إبنة حميها سامية رزق الله أرملة المرحوم فيليب عون وأولادها وعائلاتهم
وعموم عائلات رزق الله، مغبغب، غصن، عتروني، هندي، لوبيز، روميرو
، بوفرح، حداد، نصر، عون، ناصيف
، الغريّب، وعموم أهالي دير القمر وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم الغالية المرحومة
مي يوسف رزق الله
أرملة المرحوم وديع سعيد رزق الله
والدتها المرحومة ماري بشارة مغبغب
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الخميس 14 آب 2025.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الرابعة من بعد
ظهر اليوم الجمعة 15 آب في كنيسة سيدة
التلة، دير القمر.
تقبل التعازي يومي الجمعة والسبت 15 و16 الجاري في صالون كنيسة
سيدة التلة، ديرالقمر، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.