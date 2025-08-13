مي يوسف رزق الله

Advertisement

أولادها ريمون زوجته مارلين غصن وولدهم وعائلتهغسانإبنتها ميرنا زوجة انطون هندي وأولادهما وعائلاتهم (في المهجر)أشقاؤها ميشال رزق اللهجاك زوجته جولي بوفرح وعائلتهماشقيقاتها رزق الله (ليلى) وأولادها وعائلاتهميولا رزق الله زوجة رنبال نصر وأولادهما وعائلاتهممارلين رزق الله زوجة الله وأولادهما وعائلاتهمإبنة حميها سامية رزق الله أرملة المرحوم فيليب عون وأولادها وعائلاتهموعموم عائلات رزق الله، مغبغب، غصن، عتروني، هندي، لوبيز، ، بوفرح، حداد، نصر، عون، ، الغريّب، وعموم أهالي دير القمر وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم الغالية المرحومةمي يوسف رزق اللهأرملة المرحوم وديع سعيد رزق اللهوالدتها المرحومة ماري بشارة مغبغبالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الخميس 14 آب 2025.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الرابعة ظهر اليوم الجمعة 15 آب في التلة، دير القمر.تقبل التعازي يومي الجمعة والسبت 15 و16 الجاري في صالون سيدة التلة، ديرالقمر، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.