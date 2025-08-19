30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
تريز سليمان يوسف
Lebanon 24
19-08-2025
|
22:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
رقدت على رجاء
القيامة
المجيدة المرحومة
Advertisement
تريز سليمان يوسف
والدها المرحوم سليمان
بطرس
يوسف
والدتها المرحومة نمرة عسّاف
زوجها: مارون ملحم
الخوري
(الممثل القانوني للبنك العربي الإفريقي الدولي)
أولادها: المهندس الدكتور يوسف مارون الخوري
ريتا مارون الخوري زوجة نيكولا جان السكاف وعائلتهما
المهندس سليمان مارون الخوري وزوجته هيلدا كميل هيكل وعائلتهما
ملحم مارون الخوري وزوجته سالي باخوس برمو وعائلتهما
رولا مارون الخوري زوجة جان
بيار
صليبا
وعائلتهما
وانسباؤهم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الأربعاء ۲۰ الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر في
كنيسة
مار الياس
الحي،
بريح
المطيلي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً في صالون كنيسة مار الياس الحي، بريح المطيلي ويوم الخميس ٢١ الجاري إعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون
كنيسة سيدة
الوردية الرعائية، زوق مصبح.
مواضيع ذات صلة
استقبال ذخائر القديسة تريز الطفل يسوع في دير سيدة البشارة - جون
Lebanon 24
استقبال ذخائر القديسة تريز الطفل يسوع في دير سيدة البشارة - جون
20/08/2025 12:10:49
20/08/2025 12:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ذخائر القديسة تريز في دير القمر
Lebanon 24
ذخائر القديسة تريز في دير القمر
20/08/2025 12:10:49
20/08/2025 12:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب وفاة الشاب يوسف في الجامع الأمويّ
Lebanon 24
هذا سبب وفاة الشاب يوسف في الجامع الأمويّ
20/08/2025 12:10:49
20/08/2025 12:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مي يوسف رزق الله
Lebanon 24
مي يوسف رزق الله
20/08/2025 12:10:49
20/08/2025 12:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
زاهي جوزف عازوري
Lebanon 24
زاهي جوزف عازوري
22:34 | 2025-08-19
19/08/2025 10:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة والد الأستاذة ميرفت ملحم
Lebanon 24
وفاة والد الأستاذة ميرفت ملحم
11:33 | 2025-08-19
19/08/2025 11:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نبيل سميح بربير
Lebanon 24
نبيل سميح بربير
22:36 | 2025-08-18
18/08/2025 10:36:12
Lebanon 24
Lebanon 24
المهندس كميل وديع سلامة
Lebanon 24
المهندس كميل وديع سلامة
22:32 | 2025-08-18
18/08/2025 10:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون يمنح وسام الأرز لمانغي الراحل
Lebanon 24
الرئيس عون يمنح وسام الأرز لمانغي الراحل
10:34 | 2025-08-18
18/08/2025 10:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
06:29 | 2025-08-19
19/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاقة الشمسية تخلف جبلاً من النفايات القاتلة.. "ذهب سام" يفتك باللبنانيين
Lebanon 24
الطاقة الشمسية تخلف جبلاً من النفايات القاتلة.. "ذهب سام" يفتك باللبنانيين
11:30 | 2025-08-19
19/08/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
10:31 | 2025-08-19
19/08/2025 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
10:18 | 2025-08-19
19/08/2025 10:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
22:34 | 2025-08-19
زاهي جوزف عازوري
11:33 | 2025-08-19
وفاة والد الأستاذة ميرفت ملحم
22:36 | 2025-08-18
نبيل سميح بربير
22:32 | 2025-08-18
المهندس كميل وديع سلامة
10:34 | 2025-08-18
الرئيس عون يمنح وسام الأرز لمانغي الراحل
04:58 | 2025-08-18
القواس تشكر المعزين بوفاة والدتها
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
20/08/2025 12:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
20/08/2025 12:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
20/08/2025 12:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24