تريز سليمان يوسف

رقدت على رجاء المجيدة المرحومةتريز سليمان يوسفوالدها المرحوم سليمان يوسفوالدتها المرحومة نمرة عسّافزوجها: مارون ملحم (الممثل القانوني للبنك العربي الإفريقي الدولي)أولادها: المهندس الدكتور يوسف مارون الخوريريتا مارون الخوري زوجة نيكولا جان السكاف وعائلتهماالمهندس سليمان مارون الخوري وزوجته هيلدا كميل هيكل وعائلتهماملحم مارون الخوري وزوجته سالي باخوس برمو وعائلتهمارولا مارون الخوري زوجة جان وعائلتهماوانسباؤهميحتفل بالصلاة لراحة نفسها الأربعاء ۲۰ الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر في الحي، المطيلي.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً في صالون كنيسة مار الياس الحي، بريح المطيلي ويوم الخميس ٢١ الجاري إعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون الوردية الرعائية، زوق مصبح.