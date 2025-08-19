Advertisement

تعازي ووفيات

تريز سليمان يوسف

19-08-2025
رقدت على رجاء القيامة المجيدة المرحومة
تريز سليمان يوسف
والدها المرحوم سليمان بطرس يوسف
والدتها المرحومة نمرة عسّاف
زوجها: مارون ملحم الخوري (الممثل القانوني للبنك العربي الإفريقي الدولي)
أولادها: المهندس الدكتور يوسف مارون الخوري
ريتا مارون الخوري زوجة نيكولا جان السكاف وعائلتهما
المهندس سليمان مارون الخوري وزوجته هيلدا كميل هيكل وعائلتهما
ملحم مارون الخوري وزوجته سالي باخوس برمو وعائلتهما
رولا مارون الخوري زوجة جان بيار صليبا وعائلتهما
وانسباؤهم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الأربعاء ۲۰ الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة مار الياس الحي، بريح المطيلي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً في صالون كنيسة مار الياس الحي، بريح المطيلي ويوم الخميس ٢١ الجاري إعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة سيدة الوردية الرعائية، زوق مصبح.
