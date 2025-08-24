شقيقها: المهندس سامي طحيني وزوجته سناء درغام
واولادهما:
لين زوجة نيكولا قساطلي واولادهما
ميشال طحيني
شقيقتاها: ندى ارملة المرحوم المحامي قيصر نوفل
واولادهما:
المهندس وهبه نوفل
المهندس شادي زوجته جويل رزق واولادهما
مي زوجة رجاء صيقلي
واولادهما:
كريم صيقلي
جهاد صيقلي
وعائلات: طحيني، مطر، درغام، نوفل، صيقلي، قساطلي، رزق، غنطوس
، زوين، شيخاني وعموم عائلات دير القمر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
نايلة ميشال طحيني
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 22 آب ٢٠٢٥ متممة واجباتها الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد
ظهر يوم الاثنين 25 الجاري في كنيسة
مارمارون، الجميزة ثم توارى الثرى في مدافن العائلة، دير القمر.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة
إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الثلاثاء 26 الجاري في صالون كنيسة مارمارون، الجميزة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.