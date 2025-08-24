Advertisement

تعازي ووفيات

نايلة ميشال طحيني

Lebanon 24
24-08-2025 | 22:34
A-
A+
Doc-P-1408563-638916968846317532.jpg
Doc-P-1408563-638916968846317532.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شقيقها: المهندس سامي طحيني وزوجته سناء درغام واولادهما: 
Advertisement
لين زوجة نيكولا قساطلي واولادهما
ميشال طحيني 
شقيقتاها: ندى ارملة المرحوم المحامي قيصر نوفل واولادهما:
المهندس وهبه نوفل
المهندس شادي زوجته جويل رزق واولادهما
مي زوجة رجاء صيقلي واولادهما: 
كريم صيقلي
جهاد صيقلي 
وعائلات: طحيني، مطر، درغام، نوفل، صيقلي، قساطلي، رزق، غنطوس، زوين، شيخاني وعموم عائلات دير القمر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
نايلة ميشال طحيني
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 22 آب ٢٠٢٥ متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين 25 الجاري في كنيسة مارمارون، الجميزة ثم توارى الثرى في مدافن العائلة، دير القمر.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الثلاثاء 26 الجاري في صالون كنيسة مارمارون، الجميزة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
مواضيع ذات صلة
"تلفزيون لبنان" عقد ورشة عمل مكثفة مع الخبير الفرنسي ميشال نوغيه
lebanon 24
25/08/2025 10:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... ميشال عون يقطف العنب
lebanon 24
25/08/2025 10:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير ميشال منسى: الجيش سيستلم المهام جنوباً
lebanon 24
25/08/2025 10:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وفد من حزب الله إلى الرابية للقاء رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون
lebanon 24
25/08/2025 10:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:38 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:35 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:37 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:34 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:36 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:38 | 2025-08-22
22:35 | 2025-08-22
22:37 | 2025-08-21
22:34 | 2025-08-21
22:36 | 2025-08-19
22:35 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24