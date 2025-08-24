نايلة ميشال طحيني

Advertisement

شقيقها: المهندس سامي طحيني وزوجته سناء واولادهما:لين زوجة نيكولا قساطلي واولادهماميشال طحينيشقيقتاها: ندى ارملة المرحوم المحامي واولادهما:المهندس وهبه نوفلالمهندس شادي زوجته جويل رزق واولادهمامي زوجة رجاء واولادهما:كريم صيقليجهاد صيقليوعائلات: طحيني، مطر، درغام، نوفل، صيقلي، قساطلي، رزق، ، زوين، شيخاني وعموم عائلات دير القمر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةنايلة ميشال طحينيالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 22 آب ٢٠٢٥ متممة واجباتها . يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة ظهر يوم الاثنين 25 الجاري في مارمارون، الجميزة ثم توارى الثرى في مدافن العائلة، دير القمر.تقبل التعازي قبل الدفن في إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الثلاثاء 26 الجاري في صالون كنيسة مارمارون، الجميزة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.