الشيخ موريس سلام معوض

رقد على رجاءالشيخ موريس سلاموالدته المرحومة زباد رزق مرعبزوجة الفقيد: نورا إلياس زيادةإبنه: الياس موريس معوض وزوجته ميرنا غاريوس وأبناؤهما غبريال وصوفياابنتاه: جومانا موريس معوضميرنا موريس معوض زوجة راني كسّاب وابنتاهما رافايل ولِيزاشقاؤه: المرحوم رامز سلام معوض وزوجته المرحومة حفيظة جرجس القارحأبناؤهما: المهندس سلام - الدكتور وليد - جهاد معوض وعائلاتهمبناتهما: إيزابيل زوجة العميد المتقاعد سمير وعائلتهماندى زوجة المحامي طيون وعائلتهماالمرحوم ناظر سلام معوض وزوجته بيرت معوضأبناؤهما: أنطوان معوض وعائلته - داني معوض وعقيلتهبناتهما: فيوليت معوض زوجة موريس الحلبي وعائلتهمالارا معوضشقيقته: المرحومة فيوليت سلام معوض زوجة المرحوم الشيخ فريد كرمأبناؤهما: سعيد كرم وعقيلته - سليم كرم وعائلتهابنتهما: زينة زوجة بول المكاري وعائلتهماإبنتا : أرملة المرحوم برونو ألفاهدى زوجة مسعد فارسوعموم الاهل والانسباء في الوطن والمهجر ينعونه إليكميحتفل بالصلاة الجنائزية الساعة الثالثة ظهر السبت 23 آب 2025 في مار جرجس، اهدن.تقبل التعازي السبت 23 آب 2025 من الحادية عشرة حتى السادسة في قاعة كنيسة مار جرجس، اهدن. والأحد 24 آب 2025 من الحادية عشرة حتى السادسة في قاعة كنيسة مار مارون – الجميزة.