تعازي ووفيات

الشيخ موريس سلام معوض

Lebanon 24
21-08-2025 | 22:34
رقد على رجاء القيامة
الشيخ موريس سلام معوض
والدته المرحومة زباد رزق مرعب
زوجة الفقيد: نورا إلياس زيادة
إبنه: الياس موريس معوض وزوجته ميرنا غاريوس وأبناؤهما غبريال وصوفيا
ابنتاه: جومانا موريس معوض
ميرنا موريس معوض زوجة راني كسّاب وابنتاهما رافايل ولِيز
اشقاؤه: المرحوم رامز سلام معوض وزوجته المرحومة حفيظة جرجس القارح
أبناؤهما: المهندس سلام - الدكتور وليد - جهاد معوض وعائلاتهم
بناتهما: إيزابيل زوجة العميد المتقاعد سمير فرنجية وعائلتهما
ندى زوجة المحامي جورج طيون وعائلتهما
المرحوم ناظر سلام معوض وزوجته بيرت معوض
أبناؤهما: أنطوان معوض وعائلته - داني معوض وعقيلته
بناتهما: فيوليت معوض زوجة موريس الحلبي وعائلتهما 
لارا معوض
شقيقته: المرحومة فيوليت سلام معوض زوجة المرحوم الشيخ فريد كرم
أبناؤهما: سعيد كرم وعقيلته - سليم كرم وعائلته
ابنتهما: زينة زوجة بول المكاري وعائلتهما
إبنتا حميه: نهاد أرملة المرحوم برونو ألفا
هدى زوجة مسعد فارس
وعموم الاهل والانسباء في الوطن والمهجر ينعونه إليكم
يحتفل بالصلاة الجنائزية الساعة الثالثة من بعد ظهر السبت 23 آب 2025 في كنيسة مار جرجس، اهدن.
تقبل التعازي السبت 23 آب 2025 من الحادية عشرة حتى السادسة في قاعة كنيسة مار جرجس، اهدن. والأحد 24 آب 2025 من الحادية عشرة حتى السادسة في قاعة كنيسة مار مارون – الجميزة.
