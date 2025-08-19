فيوليت الياس حبيقه

Advertisement

إبنها: راجي زوجته Diane Pinson واولادهما: ، كلوي، وعائلاتهمإبنتاها: شاديا زوجة واولادهما: نادين، رالف، كريستيان وعائلاتهملانا زوجة جورج ايوب واولادهما: موريال، ، راوول وعائلاتهمأشقاؤها: عائلة المرحوم جوزف حبيقهاليس عرموني ارملة المرحوم حبيقه حبيقه واولادهاالعميد المتقاعد جورج حبيقه وعائلتهشقيقاتها: عائلة المرحومة غيتا ارملة المرحوم عازارعائلة المرحومة ماري ارملة المرحوم ميشال الحاجالمرحومة جاكلين حبيقهوعموم عائلات : حبيقه، بستاني، ريف، Pinson، تابت، ، عرموني، مطر، ، الحاج وانسباؤهم ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةفيوليت الياس حبيقهارملة المرحوم جوزفتقبل التعازي يوم الجمعة 22 الجاري في صالون مارمارون، الجميزة.ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.