فيوليت الياس حبيقه
Lebanon 24
19-08-2025
|
22:36
A-
A+
إبنها: راجي زوجته Diane Pinson واولادهما:
صوفي
، كلوي،
جوزف
وعائلاتهم
إبنتاها: شاديا زوجة
جورج
تابت
واولادهما: نادين، رالف، كريستيان وعائلاتهم
لانا زوجة جورج ايوب واولادهما: موريال،
ايلي
، راوول وعائلاتهم
أشقاؤها: عائلة المرحوم جوزف حبيقه
اليس عرموني ارملة المرحوم حبيقه حبيقه واولادها
العميد المتقاعد جورج حبيقه وعائلته
شقيقاتها: عائلة المرحومة غيتا ارملة المرحوم
نقولا
عازار
عائلة المرحومة ماري ارملة المرحوم ميشال الحاج
المرحومة جاكلين حبيقه
وعموم عائلات : حبيقه، بستاني، ريف، Pinson، تابت،
أيوب
، عرموني، مطر،
عازار
، الحاج وانسباؤهم ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
فيوليت الياس حبيقه
ارملة المرحوم جوزف
شاهين
البستاني
تقبل التعازي يوم الجمعة 22 الجاري في صالون
كنيسة
مارمارون، الجميزة.ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
