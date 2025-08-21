بيار الياس معربس

Advertisement

زوجة الفقيد: ليزا نصري مستوشقيقته: المحامية نورما ارملة المرحوم المحامياولادهما: حارس وميريام وعائلتهمااولاد شقيقه المرحوم المحامي انطوان: المحامية كارولين زوجة كارل عسيلي وعائلتهماالمحامي شربل وزوجته جورجيا لازيش وعائلتهمااولاد شقيقه المرحوم الدكتور جورج: وزوجته جويل عبود وعائلتهماالمحامي تادي وزوجته رانيا وعائلتهماالدكتورة ماريا زوجة المحامي مارون حويك وعائلتهماالدكتور بول وزوجته المحامية دانا مخيبر وعائلتهماابنة شقيقته المرحومة دنيز: ميرنا وعائلتهاوعموم عائلات: معربس، مستو، زيدان، عسيلي، لازيش، عبود، سماحة، حويك، مخيبر، دميان، محفوظ وعموم عائلات حصرون ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهمالمحاميالياس معربسالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الاربعاء 20 آب 2025 متمماً واجباته . يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الرابعة ظهر اليوم الجمعة 22 آب 2025 في القديسة حنة – حصرون.تقبل التعازي اليوم الجمعة 22 آب 2025 قبل الدفن وبعده من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية موعد الصلاة في صالون الكنيسة ويوم غد السبت 23 آب 2025 من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة مار مارون الجميزة.