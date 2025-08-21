زوجة الفقيد: ليزا نصري مستو
شقيقته: المحامية نورما ارملة المرحوم المحامي جورج زيدان
اولادهما: حارس وميريام وعائلتهما
اولاد شقيقه المرحوم المحامي انطوان: المحامية كارولين زوجة كارل عسيلي وعائلتهما
المحامي شربل وزوجته جورجيا لازيش وعائلتهما
آن ماري
اولاد شقيقه المرحوم الدكتور جورج: ايلي
وزوجته جويل عبود وعائلتهما
المحامي تادي وزوجته رانيا سماحة
وعائلتهما
الدكتورة ماريا زوجة المحامي مارون حويك وعائلتهما
الدكتور بول وزوجته المحامية دانا مخيبر وعائلتهما
ابنة شقيقته المرحومة دنيز: ميرنا وعائلتها
وعموم عائلات: معربس، مستو، زيدان، عسيلي، لازيش، عبود، سماحة، حويك، مخيبر، عواد
دميان، محفوظ وعموم عائلات حصرون ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي
المحامي
بيار
الياس معربس
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاربعاء 20 آب 2025 متمماً واجباته الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الرابعة من بعد
ظهر اليوم الجمعة 22 آب 2025 في كنيسة
القديسة حنة – حصرون.
تقبل التعازي اليوم الجمعة 22 آب 2025 قبل الدفن وبعده من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية موعد الصلاة في صالون الكنيسة ويوم غد السبت 23 آب 2025 من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة مار مارون الجميزة.