محمد تمام محمود علوان

باسم الله الرحيميا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي – صدق الله العظيمببالغ الحزن وعميق الأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرهننعي الفقيد المأسوف على شبابه المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم المغدورمحمد تمام محمودتوفي الى رحمة الله الثلاثاء ٢٥ صفر ١٤٤٧ ه الموافق ١٩ آب ٢٠٢٥مزوجته هند المعتز بالله الغزليوالدته: رنده صباغبناته: رنده وسمرشقيقه كريمأعمامه: مصطفى، أحمد، الشهيد محمد، وليد، الشهيد خالد، خضر وإبراهيمعماته: رجاء زوجة إياد قيم ووفاء زوجة نور الدين هاشمخالته: مهى زوجة محمد جبوريتقام صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الخميس ٢٧ صفر ١٤٤٧ ه الموافق ٢١ آب ٢٠٢٥م في الخاشقجي ويوارى الثرى في جبانة .تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل والده الكائن في قصقص – بناية والسواس – قرب مياه الشلال – الطابق الثالث. والثاني يوم الجمعة ٢٢ آب ٢٠٢٥م في قاعة الحاج محمد البساتنه – مسجد البساتنه – مستديرة شاتيلا وذلك من الساعة الرابعة بعد الظهر لغاية السابعة مساءً. والثالث يوم السبت ٢٣ آب ٢٠٢٥م في قاعة الدكتور محيي الدين برغوت – مسجد الخاشقجي وذلك من الساعة الرابعة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً للرجال والنساء.سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.الآسفون : علوان، صباغ، المعتز بالله الغزلي، جبوري، رجب، قيم، هاشم، عاليه، عسيران وأنسباؤهم.