Advertisement

تعازي ووفيات

محمد تمام محمود علوان

Lebanon 24
22-08-2025 | 22:38
A-
A+
Doc-P-1408568-638916972085137468.jpg
Doc-P-1408568-638916972085137468.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
باسم الله الرحمن الرحيم
Advertisement
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي – صدق الله العظيم
ببالغ الحزن وعميق الأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
ننعي الفقيد الغالي المأسوف على شبابه المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم المغدور
محمد تمام محمود علوان
توفي الى رحمة الله الثلاثاء ٢٥ صفر ١٤٤٧ ه الموافق ١٩ آب ٢٠٢٥م
زوجته هند المعتز بالله الغزلي
والدته: رنده صباغ
بناته: رنده وسمر
شقيقه كريم
أعمامه: مصطفى، أحمد، الشهيد محمد، وليد، الشهيد خالد، خضر وإبراهيم
عماته: رجاء زوجة إياد قيم ووفاء زوجة نور الدين هاشم
خالته: مهى زوجة محمد جبوري
تقام صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الخميس ٢٧ صفر ١٤٤٧ ه الموافق ٢١ آب ٢٠٢٥م في مسجد الخاشقجي ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل والده الكائن في قصقص – بناية الترك والسواس – قرب مياه الشلال – الطابق الثالث. والثاني يوم الجمعة ٢٢ آب ٢٠٢٥م في قاعة الحاج محمد البساتنه – مسجد البساتنه – مستديرة شاتيلا وذلك من الساعة الرابعة بعد الظهر لغاية السابعة مساءً. والثالث يوم السبت ٢٣ آب ٢٠٢٥م في قاعة الدكتور محيي الدين برغوت – مسجد الخاشقجي وذلك من الساعة الرابعة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً للرجال والنساء.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
الآسفون : علوان، صباغ، المعتز بالله الغزلي، جبوري، رجب، قيم، هاشم، عاليه، عسيران وأنسباؤهم.
مواضيع ذات صلة
القادسية الكويتي يعلن ضم محمود كهربا
lebanon 24
25/08/2025 10:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نجل محمود عباس في بيروت: تقصّي مصير الممتلكات الفلسطينية
lebanon 24
25/08/2025 10:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
محمود قماطي: الحكومة باعت الوطن
lebanon 24
25/08/2025 10:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي: قرار الحكومة ذل وخضوع لقرار أميركي (الجزيرة)
lebanon 24
25/08/2025 10:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:34 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:35 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:37 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:34 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:36 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:34 | 2025-08-24
22:35 | 2025-08-22
22:37 | 2025-08-21
22:34 | 2025-08-21
22:36 | 2025-08-19
22:35 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24