باسم الله الرحمن
الرحيم
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
– صدق الله العظيم
ببالغ الحزن وعميق الأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
ننعي الفقيد الغالي
المأسوف على شبابه المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم المغدور
محمد تمام محمود علوان
توفي الى رحمة الله الثلاثاء ٢٥ صفر ١٤٤٧ ه الموافق ١٩ آب ٢٠٢٥م
زوجته هند المعتز بالله الغزلي
والدته: رنده صباغ
بناته: رنده وسمر
شقيقه كريم
أعمامه: مصطفى، أحمد، الشهيد محمد، وليد، الشهيد خالد، خضر وإبراهيم
عماته: رجاء زوجة إياد قيم ووفاء زوجة نور الدين هاشم
خالته: مهى زوجة محمد جبوري
تقام صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الخميس ٢٧ صفر ١٤٤٧ ه الموافق ٢١ آب ٢٠٢٥م في مسجد
الخاشقجي ويوارى الثرى في جبانة الشهداء
.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل والده الكائن في قصقص – بناية الترك
والسواس – قرب مياه الشلال – الطابق الثالث. والثاني يوم الجمعة ٢٢ آب ٢٠٢٥م في قاعة الحاج محمد البساتنه – مسجد البساتنه – مستديرة شاتيلا وذلك من الساعة الرابعة بعد الظهر لغاية السابعة مساءً. والثالث يوم السبت ٢٣ آب ٢٠٢٥م في قاعة الدكتور محيي الدين برغوت – مسجد الخاشقجي وذلك من الساعة الرابعة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً للرجال والنساء.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
الآسفون : علوان، صباغ، المعتز بالله الغزلي، جبوري، رجب، قيم، هاشم، عاليه، عسيران وأنسباؤهم.