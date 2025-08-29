Advertisement

تعازي ووفيات

اليس اوريشيان

Lebanon 24
29-08-2025 | 23:04
عائلة اوريشيان
ينعون اليكم وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة
اليس اوريشيان
زوجة هوسب اوريشيان
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الجمعة 22 آب 2025 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم السبت 30 آب 2025 في كنيسة الأرمن الأرثوذكس في لارنكا، قبرص.
