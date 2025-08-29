اليس اوريشيان

Advertisement

عائلة اوريشيانينعون اليكم وفاة فقيدتهم الغالية المرحومةاليس اوريشيانزوجة هوسب اوريشيانالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الجمعة 22 آب 2025 متممة واجباتها .يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم السبت 30 آب 2025 في الأرمن الأرثوذكس في لارنكا، .