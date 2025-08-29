28
تعازي ووفيات
اليس اوريشيان
Lebanon 24
29-08-2025
|
23:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
عائلة اوريشيان
ينعون اليكم وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة
اليس اوريشيان
زوجة هوسب اوريشيان
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الجمعة 22 آب 2025 متممة واجباتها
الدينية
.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم السبت 30 آب 2025 في
كنيسة
الأرمن الأرثوذكس في لارنكا،
قبرص
.
