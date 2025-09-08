Advertisement

تعازي ووفيات

المربية الفاضلة عفت ابو حمدان البعيني

Lebanon 24
08-09-2025 | 23:32
انا لله وانا اليه راجعون
بالرضى و التسليم المشيئة الله تعالى ننعي اليكم وفاة المرحومة
المربية الفاضلة
عفت ابو حمدان البعيني
أرملة المرحوم المقدم ذوقان البعيني
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم السبت في 6 ايلول 2025.
يصل الجثمان الى دار عائلة آل البعيني في مزرعة الشوف الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الأحد في 7 ايلول.
يُصلّى على جثمانها الطاهر يوم الأحد في 7 ايلول الساعة 12 ظهرا في دار عائلة ال البعيني في مزرعة الشوف.
تقبل التعازي بعد الدفن و يوم الاثنين في 8 ايلول 2025 و يومي السبت و الأحد في 13 و 14 منه من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة السابعة عصراً في منزل عائلة المقدم ذوقان البعيني في مزرعة الشوف.
ويوم الثلاثاء في 9 ايلول في دار الطائفة الدرزية في فردان بيروت من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة السابعة مساءً.
و لكم من بعدها طول البقاء.
أولادها :
الأستاذ مازن البعيني 03111212 زوجته السيدة ماري جوزي ابي سمرا
المحامي يوسف البعيني 03100008 زوجته السيدة مريم احمد شاهين
السيدة هتاف البعيني 03201401 زوجة المهندس هشام بديع بورسلان
السيدة هالة البعيني 4757-319 (817) 1 زوجة المهندس عصام بديع ابو حمدان.
الآسفون آل البعيني و آل ابو حمدان عموم أهالي مزرعة الشوف.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24