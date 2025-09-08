المربية الفاضلة عفت ابو حمدان البعيني

Advertisement

انا لله وانا اليه راجعونبالرضى و التسليم المشيئة الله تعالى ننعي اليكم وفاة المرحومةالمربيةعفت ابو البعينيأرملة المرحوم المقدم ذوقان البعينيالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم السبت في 6 ايلول 2025.يصل الجثمان الى دار عائلة آل البعيني في مزرعة الساعة السابعة والنصف من صباح في 7 ايلول.يُصلّى على جثمانها الطاهر يوم الأحد في 7 ايلول الساعة 12 ظهرا عائلة ال البعيني في مزرعة الشوف.تقبل التعازي بعد الدفن و يوم الاثنين في 8 ايلول 2025 و يومي السبت و الأحد في 13 و 14 منه من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة السابعة عصراً في منزل عائلة المقدم ذوقان البعيني في مزرعة الشوف.ويوم الثلاثاء في 9 ايلول في دار في من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة السابعة مساءً.و لكم من بعدها طول البقاء.أولادها :الأستاذ مازن البعيني 03111212 زوجته السيدة ماري جوزي ابي سمراالمحامي يوسف البعيني 03100008 زوجته السيدة مريم احمدالسيدة هتاف البعيني 03201401 زوجة المهندس هشام بديع بورسلانالسيدة هالة البعيني 4757-319 (817) 1 زوجة المهندس عصام بديع ابو حمدان.الآسفون آل البعيني و آل ابو حمدان عموم أهالي مزرعة الشوف.