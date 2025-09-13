جوزيف آلان أنيس فخر

Advertisement

زوجة الفقيد : جوسلين كارولين ماكدونالدابنه: كارل أنيس فخر وزوجته سيلين عقل وأولادهما :ديلان وليامابنته: جوانا موريال فخر زوجة فريدريك واولادهما :زوي وهنرياولاد شقيقته المرحومة مارلين زوجة المرحوم روبير بريفو : باتريك بريفو وزوجته ماريان ملكي وعائلتهماشارل بريفوكريستيان بريفو وزوجته مونيك أبو مرعي وعائلتهماشقيقة زوجته: رونالدا ماكدونالد مارون وابنها ستيفنوعموم عائلات : فخر، ماكدونالد، جاویش، هلال، خوري، عقل، بريفو، ملكي، أبو مرعي، مارون وانسباؤهم ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومأنيس فخرالمنتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه ۱۲ أيلول ۲۰۲٥ مزوداً بالأسرار الإلهية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة ظهر يوم الاثنين ١٥ الجاري في مار مارون الجميزة ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه دير القمر حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة .لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء. صلوا لأجلهتقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.ويوم الثلاثاء ١٦ الجاري في صالون كنيسة مار مارون الجميزة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً