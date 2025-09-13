زوجة الفقيد : جوسلين كارولين ماكدونالد
ابنه: كارل أنيس فخر وزوجته سيلين خوري
عقل وأولادهما :
ديلان وليام
ابنته: جوانا موريال فخر زوجة فريدريك هلال
واولادهما :
زوي وهنري
اولاد شقيقته المرحومة مارلين زوجة المرحوم روبير بريفو : باتريك بريفو وزوجته ماريان ملكي وعائلتهما
شارل بريفو
كريستيان بريفو وزوجته مونيك أبو مرعي وعائلتهما
شقيقة زوجته: رونالدا ماكدونالد مارون وابنها ستيفن
وعموم عائلات : فخر، ماكدونالد، جاویش، هلال، خوري، عقل، بريفو، ملكي، أبو مرعي، مارون وانسباؤهم ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
جوزيف آلان
أنيس فخر
المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه ۱۲ أيلول ۲۰۲٥ مزوداً بالأسرار الإلهية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد
ظهر يوم الاثنين ١٥ الجاري في كنيسة
مار مارون الجميزة ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه دير القمر حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة .
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء. صلوا لأجله
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
ويوم الثلاثاء ١٦ الجاري في صالون كنيسة مار مارون الجميزة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً