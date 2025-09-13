29
تعازي ووفيات
سيلفيا طانيوس شلالا
Lebanon 24
13-09-2025
|
00:09
A-
A+
رقدت على رجاء
القيامة
في
المكسيك
سيلفيا طانيوس شلالا
زوجها: خوسيه منصور جوان (في المكسيك)
ابنها: خوسيه انطونيو وزوجته جانين
طرابلسي
وعائلتهما (في المكسيك)
بناتها: سيلفيتا وزوجها ريكاردو دغدوغ وعائلتهما (في المكسيك)
مرسيل (في المكسيك)
كارلا وزوجها موريس دومينغيز وعائلتهما (في المكسيك)
اولاد المرحومة باتريسيا وعائلاتهم (في المكسيك)
شقيقها:
جوزيف
شلالا وزوجته مرسيل
زياده
واولادهما وعائلاتهم
شقيقتاها: ميشلين شلالا وزوجها الدكتور مكرم صادر واولادهما وعائلاتهم
المرحومة مارتا، زوجها فراس عبود واولادهما وعائلاتهم
ينعونها اليكم
يقام قداس وضع البخور في
لبنان
الساعة الخامسة
من بعد
ظهر السبت 13 الجاري في
كنيسة سيدة
الحبشية -
غزير
تقبل التعازي قبل قداس وضع البخور في صالون
كنيسة
سيدة الحبشية - غزير من الحادية عشرة لغاية الخامسة والاحد 14 الجاري في صالون كنيسة
مار مارون
- الجمّيزة ،
بيروت
من الحادية عشرة لغاية السابعة
