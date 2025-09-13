سيلفيا طانيوس شلالا

Advertisement

رقدت على رجاء فيسيلفيا طانيوس شلالازوجها: خوسيه منصور جوان (في المكسيك)ابنها: خوسيه انطونيو وزوجته جانين وعائلتهما (في المكسيك)بناتها: سيلفيتا وزوجها ريكاردو دغدوغ وعائلتهما (في المكسيك)مرسيل (في المكسيك)كارلا وزوجها موريس دومينغيز وعائلتهما (في المكسيك)اولاد المرحومة باتريسيا وعائلاتهم (في المكسيك)شقيقها: شلالا وزوجته مرسيل واولادهما وعائلاتهمشقيقتاها: ميشلين شلالا وزوجها الدكتور مكرم صادر واولادهما وعائلاتهمالمرحومة مارتا، زوجها فراس عبود واولادهما وعائلاتهمينعونها اليكميقام قداس وضع البخور في الساعة الخامسة ظهر السبت 13 الجاري في الحبشية -تقبل التعازي قبل قداس وضع البخور في صالون سيدة الحبشية - غزير من الحادية عشرة لغاية الخامسة والاحد 14 الجاري في صالون كنيسة - الجمّيزة ،من الحادية عشرة لغاية السابعة