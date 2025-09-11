سوريا دياب

Advertisement

من آمن بي وإن مات فسيحياعائلة المرحوم سارهإبنها: توفيق ساره وعائلتهإبنتاها: بيغي ساره وزوجها إيريك سوشوماريا غبريلا سارهأحفادها: كليمنتين وزوجهاشارلوتجولينعون إليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليهاالراقدة على رجاء المجيدة في ، 7 أيلول 2025 عن عمر 87 عامًا، مزودة ً بالأسرار المقدسة.تقام الصلاة لراحة نفسها يوم الجمعة 12 أيلول 2025، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، في سيدة في باريس(rue 15 d’Ulm 75005 Paris)، ثم توارى الثرى في مقبرة مونبارناس الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.