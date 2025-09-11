Advertisement

تعازي ووفيات

سوريا دياب

Lebanon 24
11-09-2025 | 00:11
من آمن بي وإن مات فسيحيا
عائلة المرحوم رامز ساره
إبنها: توفيق ساره وعائلته
إبنتاها: بيغي ساره وزوجها إيريك سوشو
ماريا غبريلا ساره
أحفادها: كليمنتين وزوجها جوزيف شمعون
شارلوت
جول
ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها
سوريا دياب
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة في باريس، يوم الأحد 7 أيلول 2025 عن عمر 87 عامًا، مزودة ً بالأسرار المقدسة.
تقام الصلاة لراحة نفسها يوم الجمعة 12 أيلول 2025، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، في كاتدرائية سيدة لبنان في باريس 
(rue 15 d’Ulm 75005 Paris)، ثم توارى الثرى في مقبرة مونبارناس الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
