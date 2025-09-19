لويس نخله الشدياق

Advertisement

زوجته: دولي ميشال الريّسابنه: لوسيان ميشال زوجته أنيتا مورا واولادهما: لوك وغاياابنته: كاترين وابنها: إيكايلشقيقاه: الشدياق وعائلتهعائلة المرحوم انطوان الشدياقشقيقاته: كلير ارملة المرحوم موريس فرح واولادها وعائلاتهماولاد المرحومة رينه ارملة المرحوم الدكتور ريمون بجانيمارسيل ارملة المرحوم عرميه وبناتها وعائلاتهموعموم عائلات: الشدياق، الريّس، ، مورا، ، كرياكوس، تيان، شبير، ، فرح، Chantreau، Curran، Lang، ، كتمرجي، ، عرميه، بسترس، ابوجوده، دحداح، مكرزل، متى وانسباؤهم ينعون اليكم المرحوملويس نخله الشدياقيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة 19 الجاري في مارمارون، الجميزة ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة،تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويوم السبت 20 الجاري في صالون كنيسة مارمارون، الجميزة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الساعة السادسة مساءً.