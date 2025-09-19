Advertisement

تعازي ووفيات

لويس نخله الشدياق

Lebanon 24
19-09-2025 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1419030-638938930900288969.jpg
Doc-P-1419030-638938930900288969.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زوجته: دولي ميشال الريّس 
ابنه: لوسيان ميشال زوجته أنيتا مورا واولادهما: لوك وغايا 
ابنته: كاترين وابنها: إيكايل
شقيقاه: بيار الشدياق وعائلته 
Advertisement
عائلة المرحوم انطوان الشدياق
شقيقاته: كلير ارملة المرحوم موريس فرح واولادها وعائلاتهم
اولاد المرحومة رينه ارملة المرحوم الدكتور ريمون بجاني 
مارسيل ارملة المرحوم جورج عرميه وبناتها وعائلاتهم
وعموم عائلات: الشدياق، الريّس، خوري، مورا، حايك، كرياكوس، تيان، شبير، حجار، فرح، Chantreau، Curran، Lang، بجاني، كتمرجي، تابت، عرميه، بسترس، ابوجوده، دحداح، مكرزل، متى وانسباؤهم ينعون اليكم المرحوم
لويس نخله الشدياق
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة 19 الجاري في كنيسة مارمارون، الجميزة ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة، زحلة
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويوم السبت 20 الجاري في صالون كنيسة مارمارون، الجميزة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الساعة السادسة مساءً.
مواضيع ذات صلة
إنذار إسرائيليّ عاجل لسكان غزة: أخلوا مبنى الرؤيا
lebanon 24
19/09/2025 20:02:38 Lebanon 24 Lebanon 24
في الضنية.. القوى الامنية تخلي عدداً من الخيم
lebanon 24
19/09/2025 20:02:38 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: كل أصدقاء لبنان كانوا تخلوا عنه لولا إقرار أهداف الورقة الأميركية
lebanon 24
19/09/2025 20:02:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سموتريتش: هناك احتمال كبير بأن سلاح حزب الله دمر فعلياً وخامنئي تخلى عنه
lebanon 24
19/09/2025 20:02:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الكنيست

كنيسة

بجاني

خوري

تابت

جورج

بيار

زحلة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
08:44 | 2025-09-19
08:40 | 2025-09-19
04:43 | 2025-09-19
08:38 | 2025-09-16
00:09 | 2025-09-13
00:08 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24