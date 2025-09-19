29
لويس نخله الشدياق
Lebanon 24
19-09-2025
|
08:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
زوجته: دولي ميشال الريّس
ابنه: لوسيان ميشال زوجته أنيتا مورا واولادهما: لوك وغايا
ابنته: كاترين وابنها: إيكايل
شقيقاه:
بيار
الشدياق وعائلته
عائلة المرحوم انطوان الشدياق
شقيقاته: كلير ارملة المرحوم موريس فرح واولادها وعائلاتهم
اولاد المرحومة رينه ارملة المرحوم الدكتور ريمون بجاني
مارسيل ارملة المرحوم
جورج
عرميه وبناتها وعائلاتهم
وعموم عائلات: الشدياق، الريّس،
خوري
، مورا،
حايك
، كرياكوس، تيان، شبير،
حجار
، فرح، Chantreau، Curran، Lang،
بجاني
، كتمرجي،
تابت
، عرميه، بسترس، ابوجوده، دحداح، مكرزل، متى وانسباؤهم ينعون اليكم المرحوم
لويس نخله الشدياق
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة 19 الجاري في
كنيسة
مارمارون، الجميزة ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة،
زحلة
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويوم السبت 20 الجاري في صالون كنيسة مارمارون، الجميزة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الساعة السادسة مساءً.
