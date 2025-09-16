جورج موسى الحايك

Advertisement

اولاد خالته المرحومة نيللي شحادة زوجة وكيل:جورج وكيل وعائلتهماري إيليان زوجة سمير بو مارون وعائلتهاوعموم عائلات: الحايك، شحاده، ، وكيل، بو مارون،أبي عبدالله، نيومن، لوزينه وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن فقيدهم المأسوف عليه المرحومجورج موسى الحايكالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الاثنين الواقع فيه 16 ايلول 2025 متمماً واجباته . يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف ظهر يوم الجمعة 19 الجاري في القديسة كاترينا (مدرسة زهرة الاحسان)، الاشرفية ثم يوارى الثرى في مدافن كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ويوم السبت 20 الجاري في صالون كنيسة القديسة كاترينا (مدرسة زهرة الاحسان)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.