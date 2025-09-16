Advertisement

تعازي ووفيات

جورج موسى الحايك

Lebanon 24
16-09-2025 | 08:38
اولاد خالته المرحومة نيللي شحادة زوجة جورج وكيل:
ايلي جورج وكيل وعائلته 
ماري إيليان زوجة سمير بو مارون وعائلتها 
وعموم عائلات: الحايك، شحاده، عجرم، وكيل، بو مارون، 
أبي عبدالله، نيومن، لوزينه وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
جورج موسى الحايك
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاثنين الواقع فيه 16 ايلول 2025 متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة 19 الجاري في كنيسة القديسة كاترينا (مدرسة زهرة الاحسان)، الاشرفية ثم يوارى الثرى في مدافن كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ويوم السبت 20 الجاري في صالون كنيسة القديسة كاترينا (مدرسة زهرة الاحسان)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
