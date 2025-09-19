إيفون رشيد أبورجيلي

Advertisement

ولداها: الدكتور عادل قرطاس 03734799قرطاس زوجته ماريان شقرا وعائلتهما 0033673071703ابنتها: ريتا زوجة أوغو بيلاردي وعائلتهما 00393357875126شقيقتاها : كلوديت أرملة المرحوم أنطوان فريجي وأولادها وعائلاتهمسميرة ماكرتي وأولادها وعائلاتهم (في المهجر)سلفها :أدوار قرطاس وأولاده وعائلاتهم (في المهجر)شقيقتا زوجها: منيرفا قرطاسأوديت أرملة المرحوم لطف الله وأولادها وعائلاتهموعموم عائلات: قرطاس، ابورجيلي، ، فريجي، بيلاردي، ماكرتي، شقرا، حداد، قازان، حتي، عموري وانسباؤهم ينعون اليكم المرحومةرشيد أبورجيليأرملة الوزير الأسبق المرحوم الدكتور عادل قرطاسوالدتها المرحومة أوديت سليم معلوفيحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الرابعة ظهر يوم السبت 20 أيلول 2025 في القديس أنطونيوس الكبير للروم الأرثوذكس، ، المعلقة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في يومي السبت والأحد 20 و21 أيلول من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.ويوم الأثنين 22 أيلول 2025 في صالون القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.