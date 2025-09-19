ولداها: الدكتور جورج
عادل قرطاس 03734799
جوزف
قرطاس زوجته ماريان شقرا وعائلتهما 0033673071703
ابنتها: ريتا زوجة أوغو بيلاردي وعائلتهما 00393357875126
شقيقتاها : كلوديت أرملة المرحوم أنطوان فريجي وأولادها وعائلاتهم
سميرة ماكرتي وأولادها وعائلاتهم (في المهجر)
سلفها :أدوار قرطاس وأولاده وعائلاتهم (في المهجر)
شقيقتا زوجها: منيرفا قرطاس
أوديت أرملة المرحوم لطف الله قازان
وأولادها وعائلاتهم
وعموم عائلات: قرطاس، ابورجيلي، معلوف
، فريجي، بيلاردي، ماكرتي، شقرا، حداد، قازان، حتي، عموري وانسباؤهم ينعون اليكم المرحومة
إيفون
رشيد أبورجيلي
أرملة الوزير الأسبق المرحوم الدكتور عادل قرطاس
والدتها المرحومة أوديت سليم معلوف
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الرابعة من بعد
ظهر يوم السبت 20 أيلول 2025 في كنيسة
القديس أنطونيوس الكبير للروم الأرثوذكس، زحلة
، المعلقة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة
يومي السبت والأحد 20 و21 أيلول من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.
ويوم الأثنين 22 أيلول 2025 في صالون القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، الأشرفية
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.