Advertisement

تعازي ووفيات

إيفون رشيد أبورجيلي

Lebanon 24
19-09-2025 | 08:40
A-
A+
Doc-P-1419034-638938934606761588.jpg
Doc-P-1419034-638938934606761588.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ولداها: الدكتور جورج عادل قرطاس 03734799
Advertisement
جوزف قرطاس زوجته ماريان شقرا وعائلتهما 0033673071703
ابنتها: ريتا زوجة أوغو بيلاردي وعائلتهما 00393357875126
شقيقتاها : كلوديت أرملة المرحوم أنطوان فريجي وأولادها وعائلاتهم 
سميرة ماكرتي وأولادها وعائلاتهم (في المهجر)
سلفها :أدوار قرطاس وأولاده وعائلاتهم (في المهجر)
شقيقتا زوجها: منيرفا قرطاس
أوديت أرملة المرحوم لطف الله قازان وأولادها وعائلاتهم
وعموم عائلات: قرطاس، ابورجيلي، معلوف، فريجي، بيلاردي، ماكرتي، شقرا، حداد، قازان، حتي، عموري وانسباؤهم ينعون اليكم المرحومة
إيفون رشيد أبورجيلي
أرملة الوزير الأسبق المرحوم الدكتور عادل قرطاس
والدتها المرحومة أوديت سليم معلوف
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم السبت 20 أيلول 2025 في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير للروم الأرثوذكس، زحلة، المعلقة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة يومي السبت والأحد 20 و21 أيلول من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.
ويوم الأثنين 22 أيلول 2025 في صالون القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، الأشرفية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.
مواضيع ذات صلة
رسوم جديدة لدخول معرض رشيد كرامي الدولي
lebanon 24
19/09/2025 20:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"تلفزيون لبنان" يعيد الحياة إلى معرض رشيد كرامي الدولي
lebanon 24
19/09/2025 20:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي لسكان مدينة غزة: الانتقال جنوبا عبر طريق الرشيد فقط
lebanon 24
19/09/2025 20:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات لإحياء معرض رشيد كرامي الدولي.. وترسيخ دوره الوطني
lebanon 24
19/09/2025 20:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24

صالون الكنيسة

الأشرفية

الكنيست

من بعد

كنيسة

إيفون

معلوف

قازان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
08:44 | 2025-09-19
08:37 | 2025-09-19
04:43 | 2025-09-19
08:38 | 2025-09-16
00:09 | 2025-09-13
00:08 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24