تعازي ووفيات

نبيلة حنا جبور

Lebanon 24
19-09-2025 | 08:44
أبناؤها: جو وزوجته لينا عون وعائلتهما
نبيل وزوجته مهى الخوري وعائلتهما
جوني (حنا) وزوجته كارلا شلهوب وعائلتهما
ابنتها: سلمى زوجة دوري الخوري وعائلتهما
أحفادها: كيترينا، جاد، فارس، اميلي، كارلوس، كارل، ليا، ندي، مكرم وعائلاتهم
وأنسباؤهم ينعون اليكم المرحومة
نبيلة حنا جبور
ارملة المرحوم فارس یوسف فارس
(مختارة الرابية)
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 18 الجاري في كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس (الرابية – المطيلب)
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويومي الجمعة والسبت 19 و 20 ايلول ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً في صالون الكنيسة.
