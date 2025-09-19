نبيلة حنا جبور

Advertisement

أبناؤها: جو وزوجته وعائلتهمانبيل وزوجته مهى وعائلتهماجوني (حنا) وزوجته كارلا شلهوب وعائلتهماابنتها: سلمى زوجة الخوري وعائلتهماأحفادها: كيترينا، جاد، فارس، اميلي، كارلوس، كارل، ليا، ندي، مكرم وعائلاتهموأنسباؤهم ينعون اليكم المرحومةنبيلة حناارملة المرحوم فارس یوسف فارس(مختارة الرابية)يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة ظهر يوم الخميس 18 الجاري في للروم (الرابية – المطيلب)تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويومي الجمعة والسبت 19 و 20 ايلول ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً في صالون الكنيسة.