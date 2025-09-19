29
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
نبيلة حنا جبور
Lebanon 24
19-09-2025
|
08:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبناؤها: جو وزوجته
لينا عون
وعائلتهما
Advertisement
نبيل وزوجته مهى
الخوري
وعائلتهما
جوني (حنا) وزوجته كارلا شلهوب وعائلتهما
ابنتها: سلمى زوجة
دوري
الخوري وعائلتهما
أحفادها: كيترينا، جاد، فارس، اميلي، كارلوس، كارل، ليا، ندي، مكرم وعائلاتهم
وأنسباؤهم ينعون اليكم المرحومة
نبيلة حنا
جبور
ارملة المرحوم فارس یوسف فارس
(مختارة الرابية)
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة
من بعد
ظهر يوم الخميس 18 الجاري في
كنيسة
مار الياس
للروم
الارثوذكس
(الرابية – المطيلب)
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويومي الجمعة والسبت 19 و 20 ايلول ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً في صالون الكنيسة.
مواضيع ذات صلة
نبيلة عواد تنشر صورة لابنها "عمر"
Lebanon 24
نبيلة عواد تنشر صورة لابنها "عمر"
19/09/2025 20:02:58
19/09/2025 20:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص عن تصريح برّاك: الإعلام اللبناني والزميلات والزملاء الإعلاميين يقومون برسالة نبيلة في نقل الخبر
Lebanon 24
مرقص عن تصريح برّاك: الإعلام اللبناني والزميلات والزملاء الإعلاميين يقومون برسالة نبيلة في نقل الخبر
19/09/2025 20:02:58
19/09/2025 20:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نبيل سميح بربير
Lebanon 24
نبيل سميح بربير
19/09/2025 20:02:58
19/09/2025 20:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نبيل أبو ردينة لسكاي نيوز عربية: ممارسات إسرائيل في القدس والضفة الغربية لن تحقق الأمن لها
Lebanon 24
نبيل أبو ردينة لسكاي نيوز عربية: ممارسات إسرائيل في القدس والضفة الغربية لن تحقق الأمن لها
19/09/2025 20:02:58
19/09/2025 20:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مار الياس
الارثوذكس
لينا عون
الرابية
الكنيست
مختارة
الخوري
من بعد
قد يعجبك أيضاً
إيفون رشيد أبورجيلي
Lebanon 24
إيفون رشيد أبورجيلي
08:40 | 2025-09-19
19/09/2025 08:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لويس نخله الشدياق
Lebanon 24
لويس نخله الشدياق
08:37 | 2025-09-19
19/09/2025 08:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
04:43 | 2025-09-19
19/09/2025 04:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج موسى الحايك
Lebanon 24
جورج موسى الحايك
08:38 | 2025-09-16
16/09/2025 08:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سيلفيا طانيوس شلالا
Lebanon 24
سيلفيا طانيوس شلالا
00:09 | 2025-09-13
13/09/2025 12:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
04:43 | 2025-09-19
19/09/2025 04:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى عرسان أيلول وتشرين.. احذروا قبل فوات الأوان!
Lebanon 24
إلى عرسان أيلول وتشرين.. احذروا قبل فوات الأوان!
14:30 | 2025-09-18
18/09/2025 02:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
00:27 | 2025-09-19
19/09/2025 12:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقارنة... ما هي القدرات النوويّة لباكستان وإسرائيل؟
Lebanon 24
مقارنة... ما هي القدرات النوويّة لباكستان وإسرائيل؟
14:00 | 2025-09-18
18/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
06:08 | 2025-09-19
19/09/2025 06:08:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
08:40 | 2025-09-19
إيفون رشيد أبورجيلي
08:37 | 2025-09-19
لويس نخله الشدياق
04:43 | 2025-09-19
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
08:38 | 2025-09-16
جورج موسى الحايك
00:09 | 2025-09-13
سيلفيا طانيوس شلالا
00:08 | 2025-09-13
جوزيف آلان أنيس فخر
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 20:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 20:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 20:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24