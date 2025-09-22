Advertisement

تعازي ووفيات

والدة الزميل كارل قربان في ذمة الله

Lebanon 24
22-09-2025 | 05:27
غيّب الموت، اليوم الإثنين، السيدة كوكب موريس سلامة، والدة الزميل في "لبنان24" كارل قربان.
يُحتفل بالصلاة على راحة نفسها، اليوم الإثنين، في كنيسة ما جرجس للروم الأرثوذكس ـ الشوير، عند الساعة الـ3 ظهراً.
 

تُقبل التعازي بعد الدفن في منزل عائلة الفقيدة في جسر الباشا، شارع الياس الخود.
 

"لبنان24" يتقدم بأحر التعازي من الزميل قربان وزوجته الزميلة رنا قرعة قربان وعائلتيهما، ويسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.


