والدة الزميل كارل قربان في ذمة الله

غيّب الموت، اليوم الإثنين، السيدة كوكب موريس سلامة، والدة الزميل في " " كارل قربان.

يُحتفل بالصلاة على راحة نفسها، اليوم الإثنين، في للروم الأرثوذكس ـ ، عند الساعة الـ3 ظهراً.



تُقبل التعازي بعد الدفن في منزل عائلة الفقيدة في جسر الباشا، شارع الياس الخود.