إيلي وديع ملكي

Advertisement

زوجته: صونيا ملكياولاده: ماريان ملكي وزوجها باتريك بريفورونالد ملكيروجيه ملكياحفاده: كارولين بريفو وزوجها شربل وعائلتهماروبير بريفو وزوجته نايله عسيرانوانسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم المأسوف عليه المرحوموديع ملكييحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء 30 أيلول في القديس ديمتريوس للروم (مارمتر)، الاشرفية.تقبل التعازي قبل الصلاة في ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الاربعاء ١ تشرين الاول في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مارمتر)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.