إيلي وديع ملكي
Lebanon 24
30-09-2025
|
00:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
زوجته: صونيا ملكي
اولاده: ماريان ملكي وزوجها باتريك بريفو
رونالد ملكي
روجيه ملكي
احفاده: كارولين بريفو وزوجها شربل
صفير
وعائلتهما
روبير بريفو وزوجته نايله عسيران
وانسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم
الغالي
المأسوف عليه المرحوم
إيلي
وديع ملكي
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة
من بعد
ظهر يوم الثلاثاء 30 أيلول في
كنيسة
القديس ديمتريوس للروم
الارثوذكس
(مارمتر)، الاشرفية.
تقبل التعازي قبل الصلاة في
صالون الكنيسة
ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الاربعاء ١ تشرين الاول في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مارمتر)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
