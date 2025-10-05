Advertisement

تعازي ووفيات

الدكتور شوقي أمين غريزي

Lebanon 24
05-10-2025 | 16:18
تتقدم رابطة العمل الاجتماعي بهيئتيها الادارية والعامة من عائلة المرحوم وال غريزي  ومحبيه بأحر التعازي والمواساة.
رحل فقيدنا الكبير صاحب مقولة" اخوان الصفا".
غيابه سيترك أثرا وإرثا كبيرين في الحقل الانساني و الاجتماعي فهو أحد مؤسسي رابطة العمل الاجتماعي ورئيسها السابق لعدة دورات وعضوا فاعلا في هيئة تشجيع التعليم العالي والمجلس الاستشاري لم يتوان يوما عن الحضور والمشاركة كلما دعت الحاجة.
رحيله أحدث فراغا من الصعب ان يملؤه أحد سنفتقد رعايتك الدائمة ومشورتك.
إنّا لله وإنّا اليه راجعون.
المجلس الاستشاري

الصفا

بيرين

ساني

شوقي

داري

غريز

مواس

