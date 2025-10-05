باسمه شاكر أبو خاطر

Advertisement

إبنها الفرد خلاط وزوجته مارينا كوشلياكإبنتها ساريا خلاط وأولادها: روجيه أبي فاضل (في المهجر) و كيارا أبي فاضلشقيقها جو أبو خاطر وزوجته ماريان كيروز وعائلتهما: هانيا أبو خاطر (في المهجر)، أنطوني أبو خاطر (في المهجر) وجيهان أبو خاطرعائلة شقيقها المرحوم كمال أبو خاطر: وعائلته (في المهجر)، كميل وعائلته (في المهجر) ومريم (في المهجر)إبن شقيقتها المرحومة ناهده أبو خاطر : كارلوس وعائلتهعائلات أعمامها المرحومين وأمين ونجا بوخاطرعائلة عمتها المرحومة نبيهة ريشاعائلة خالتها المرحومة ماري مسعد أرملة الشيخ شفيقومن ينتسب اليهم ينعون اليكم بمزيد من الحزن والآسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةباسمه شاكر أبو خاطرأرملة المرحوم رينه ألفرد خلاطالراقدة على رجاء المجيدة يوم السبت 4 تشرين الأول 2025 متممة واجباتها .يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الواحدة ظهر اليوم الأثنين الواقع فيه 6 تشرين الأول 2025 في القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس وتوارى الثرى في مدافن العائلة في دير مار يعقوب دده الكوره. فليكن ذكرها مؤبداً.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة مارنقولا الأشرفية من الساعة 11 قبل الظهر ويوم الثلاثاء 7 الجاري من الساعة 11 قبل الظهر حتى 6 مساءً.لكم من بعدها طول البقاء.