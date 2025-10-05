Advertisement

تعازي ووفيات

باسمه شاكر أبو خاطر

Lebanon 24
05-10-2025 | 16:20
إبنها الفرد خلاط وزوجته مارينا كوشلياك 
إبنتها ساريا خلاط وأولادها: روجيه أبي فاضل (في المهجر) و كيارا أبي فاضل 
شقيقها جو أبو خاطر وزوجته ماريان كيروز وعائلتهما: هانيا أبو خاطر (في المهجر)، أنطوني أبو خاطر (في المهجر)  وجيهان أبو خاطر
عائلة شقيقها المرحوم كمال أبو خاطر: الكسندر وعائلته (في المهجر)، كميل وعائلته (في المهجر) ومريم (في المهجر)
إبن شقيقتها المرحومة ناهده أبو خاطر : كارلوس بدران وعائلته
عائلات أعمامها المرحومين نقولا وأمين ونجا بوخاطر
عائلة عمتها المرحومة نبيهة ريشا
عائلة خالتها المرحومة ماري مسعد أرملة الشيخ شفيق الخازن
ومن ينتسب اليهم ينعون اليكم بمزيد من الحزن والآسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
باسمه شاكر أبو خاطر
أرملة المرحوم رينه ألفرد خلاط
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة يوم السبت 4 تشرين الأول 2025 متممة واجباتها الدينية
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الأثنين الواقع فيه 6 تشرين الأول 2025 في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس الأشرفية وتوارى الثرى في مدافن العائلة في دير مار يعقوب دده الكوره. فليكن ذكرها مؤبداً.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة مارنقولا الأشرفية من الساعة 11 قبل الظهر ويوم الثلاثاء 7 الجاري من الساعة 11 قبل الظهر حتى 6 مساءً.
لكم من بعدها طول البقاء.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24