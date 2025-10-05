الصيدلي جورج الياس شاكر

Advertisement

زوجة الفقيد: هبه عكاريأولاد الفقيد: ماريا زوجة ريشار قرقماز واولادهما لورا ماريا، ريشار كبريال وميكايلدانيال زوجته نيكول وابنتهما دانييلاتانيا زوجة جعاره واولادهما الياس وكارل وليتيسياروني زوجته ماري انج غالب وابنهماوعموم عائلات شاكر، عكاري، جبور، قرقماز، دياب، جعاره، غالب، نوفل، سمعان، ، عطاالله وعموم أهالي عيناب وشملان وعين كسور وانسباؤهم في الوطن والمهجرينعون اليكم فقيدهم المرحومالصيدلي جورج الياس شاكريحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الاثنين 6 تشرين الأول 2025 الساعة 2 بعد الظهر في سيدة السلام كفارحباب، .تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة 11 صباحاً ولغاية الساعة 2 بعد الظهر ويوم غد الثلاثاء 7 الجاري من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية 7 مساءً في صالون الكنيسة.