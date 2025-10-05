26
الصيدلي جورج الياس شاكر
Lebanon 24
05-10-2025
|
16:21
A-
A+
زوجة الفقيد: هبه
رزق الله
عكاري
أولاد الفقيد: ماريا زوجة ريشار قرقماز واولادهما لورا ماريا، ريشار كبريال وميكايل
دانيال زوجته نيكول
دياب
وابنتهما دانييلا
تانيا زوجة
جوزف
جعاره واولادهما الياس وكارل وليتيسيا
روني زوجته ماري انج غالب وابنهما
جورج
وعموم عائلات شاكر، عكاري، جبور، قرقماز، دياب، جعاره، غالب، نوفل، سمعان،
نصار
، عطاالله وعموم أهالي عيناب وشملان وعين كسور وانسباؤهم في الوطن والمهجر
ينعون اليكم فقيدهم
الغالي
المرحوم
الصيدلي جورج الياس شاكر
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الاثنين 6 تشرين الأول 2025 الساعة 2 بعد الظهر في
كنيسة
سيدة السلام كفارحباب،
غزير
.
تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة 11 صباحاً ولغاية الساعة 2 بعد الظهر ويوم غد الثلاثاء 7 الجاري من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية 7 مساءً في صالون الكنيسة.
