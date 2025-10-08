أن ماري دولوي

Advertisement

ابنتها أن مارغوريت زوجة الدكتور أنطوان حدادشقيقاتها تريز باشلي وعائلتها (في المهجر)أحفادهاأليوتوعموم عائلات، دولوي، سورلوت، حداد وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيدٍ الحزن المرحومةدولويأرملة المرحوم بيار سورلوتالراقدة على رجاء المجيدة يوم الثلاثاء 7 تشرين الأول 2025.يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الخميس 9 الجاري في - القنطاري.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى السادسة مساءً في صالون - القنطاري.