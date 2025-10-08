24
تعازي ووفيات
أن ماري دولوي
Lebanon 24
08-10-2025
|
22:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
ابنتها أن مارغوريت زوجة الدكتور أنطوان حداد
شقيقاتها تريز باشلي وعائلتها (في المهجر)
أحفادها
صوفي
أليوت
بيار
ماكسيم
وعموم عائلات، دولوي، سورلوت، حداد وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيدٍ الحزن المرحومة
أن ماري
دولوي
أرملة المرحوم بيار سورلوت
الراقدة على رجاء
القيامة
المجيدة يوم الثلاثاء 7 تشرين الأول 2025.
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الثانية عشرة والنصف
من بعد
ظهر يوم الخميس 9 الجاري في
مار الياس
- القنطاري.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى السادسة مساءً في صالون
كنيسة مار الياس
- القنطاري.
