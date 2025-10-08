Advertisement

تعازي ووفيات

المهندس جون جبر مفرّج

Lebanon 24
08-10-2025 | 22:47
زوجته: ريتا سليم جرماني 
اولاده: جوال أولغا زوجة نديم طالب واولادهما
كابي زوجته ساره هرموش واولادهما
بيار وزوجته إيلويز الانا 
أشقاؤه: فوزي زوجته لينا مفرج واولادهما 
ريمون زوجته كوليت نصر وولدهما
شقيقاته: عائدة ارملة المرحوم جورج مفرّج واولادها
لميا ارملة المرحوم رفيق شماس واولادها
نيكول زوجة روبير عيسى واولادهما
والدة زوجته: مارلين غنيمه ارملة المرحوم سليم جرماني
أشقاء زوجته: انطوان جرماني واولاده 
الين جرماني زوجة زياد عبس واولادهما
وعموم عائلات: مفرّج، جرماني، نجار، طالب، هرموش، الانا، شماس، نصر، عيسى، غلمية، سعيد، ربيز، عبس، جبور وانسباؤهم ينعون اليكم المأسوف عليه المرحوم
المهندس جون جبر مفرّج
والدته المرحومة اولغا عبدالله نجار
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس 9 الجاري في كنيسة مارجرجس، بشمزين، الكورة.
تقبل التعازي يوم الخميس 9 الجاري قبل الصلاة في منزل جون مفرّج في بشمزين ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وبعد الصلاة في صالون كنيسة مارجرجس، بشمزين، الكورة لغاية الساعة السابعة مساءً.
ويوم الجمعة 10 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
ويومي السبت والاحد 11 و12 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً في منزل جون مفرّج في بشمزين.
