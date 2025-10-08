المهندس جون جبر مفرّج

Advertisement

زوجته: ريتا سليم جرمانياولاده: جوال أولغا زوجة طالب واولادهماكابي زوجته ساره هرموش واولادهماوزوجته إيلويز الاناأشقاؤه: فوزي زوجته لينا واولادهماريمون زوجته كوليت نصر وولدهماشقيقاته: عائدة ارملة المرحوم مفرّج واولادهالميا ارملة المرحوم رفيق شماس واولادهانيكول زوجة روبير واولادهماوالدة زوجته: مارلين غنيمه ارملة المرحوم سليم جرمانيأشقاء زوجته: انطوان جرماني واولادهالين جرماني زوجة زياد عبس واولادهماوعموم عائلات: مفرّج، جرماني، نجار، طالب، هرموش، الانا، شماس، نصر، عيسى، غلمية، سعيد، ربيز، عبس، وانسباؤهم ينعون اليكم المأسوف عليه المرحومالمهندس جون جبر مفرّجوالدته المرحومة اولغا عبدالله نجاريحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة ظهر يوم الخميس 9 الجاري في مارجرجس، بشمزين، .تقبل التعازي يوم الخميس 9 الجاري قبل الصلاة في منزل جون مفرّج في بشمزين ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وبعد الصلاة في صالون كنيسة مارجرجس، بشمزين، الكورة لغاية الساعة السابعة مساءً.ويوم الجمعة 10 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم (مارنقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.ويومي السبت والاحد 11 و12 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً في منزل جون مفرّج في بشمزين.