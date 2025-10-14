سامي ايليا مفطوم

Advertisement

زوجته: جنان كعدي كعدياولاده: المهندس ايليا وزوجته اماني عزامالمهندس شادي مفطوم وزوجته لاريسا رزق وعائلتهماربيع مفطومنيكول مفطوم وزوجها المهندس سمير وعائلتهماشقيقه: سمير مفطوم وزوجته زينة بومنصور وعائلتهماشقيقتاه: سلوى ارملة المرحوم ميشال وعائلتهماسهام ارملة المرحوم جان ابي راشد وعائلتهماوعائلات مفطوم، صعب، كعدي، عزام، رزق، تابت، بومنصور، الحايك، ابي راشد، حجل، هندي، الياس، مجدلاني، دانيال وانسباؤهم وعموم عائلات (الاشرفية) والمنتزه (بيت مري) ينعون اليكم فقيدهمسامي ايليا مفطوموالدته المرحومة ايفلين صعبيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة ظهر يومالثلاثاء 14 الجاري في القديس ديميتريوس للروم (مار متر)، الاشرفية.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة القديس ديميتريوس للروم الارثوذكس (مار متر) - الاشرفية ابتداءً من الساعة الواحدة من بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الاربعاء 15 الجاري في صالون كنيسة القديس ديميتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً