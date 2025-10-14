Advertisement

تعازي ووفيات

سامي ايليا مفطوم

14-10-2025 | 22:35
زوجته: جنان كعدي كعدي
اولاده: المهندس ايليا وزوجته اماني عزام
المهندس شادي مفطوم وزوجته لاريسا رزق وعائلتهما
ربيع مفطوم
نيكول مفطوم وزوجها المهندس سمير تابت وعائلتهما
شقيقه: سمير مفطوم وزوجته زينة بومنصور وعائلتهما
شقيقتاه: سلوى ارملة المرحوم ميشال الحايك وعائلتهما
سهام ارملة المرحوم جان ابي راشد وعائلتهما
وعائلات مفطوم، صعب، كعدي، عزام، رزق، تابت، بومنصور، الحايك، ابي راشد، حجل، هندي، الياس، مجدلاني، دانيال وانسباؤهم وعموم عائلات الرميل (الاشرفية) والمنتزه (بيت مري) ينعون اليكم فقيدهم الغالي
سامي ايليا مفطوم
والدته المرحومة ايفلين صعب
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم
الثلاثاء 14 الجاري في كنيسة القديس ديميتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة القديس ديميتريوس للروم الارثوذكس (مار متر) - الاشرفية ابتداءً من الساعة الواحدة من بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الاربعاء 15 الجاري في صالون كنيسة القديس ديميتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً
