جورج يوسف معلوف

رقد على رجاء المجيدة نهار السبت 11 تشرين الأول 2025 متمماً واجباته المأسوف على شبابه المرحوميوسف(رئيس بلدية كفرتيه - المتن)حزب الوطنيين الأحراركفرتيه - المتنأولاد الفقيد: جو وزوجته نيبال مبروكتاتياناوالدته: ونيدا سلامه أرملة يوسف بشاره معلوفشقیقه : المحامي فيليب معلوف وزوجته جوسلين وأولادهما وعائلاتهمشقيقاته : الدكتور ندى معلوف زوجة عماد وأولادهما وعائلاتهم تريز معلوف وأولادها وعائلاتهمغادة معلوف زوجة الدكتور الياس غندور وعائلتهمايحتفل بالصلاة لراحة نفسه نهار الاثنين 13 الجاري الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في القديس ديمتريوس الرعائية، كفرتيه، المتن.تقبل التعازي نهار الأحد 12 الجاري، ونهار الاثنين قبل الدفن وبعده إعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء، في صالون رعية دير مار سمعان العامودي، وادي الكرم.ونهار الثلاثاء 14 الجاري إعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء، في صالون مطرانية للروم - طريق .