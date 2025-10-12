Advertisement

تعازي ووفيات

جورج يوسف معلوف

Lebanon 24
12-10-2025 | 22:36
رقد على رجاء القيامة المجيدة نهار السبت 11 تشرين الأول 2025 متمماً واجباته الدينية المأسوف على شبابه المرحوم
جورج يوسف معلوف
(رئيس بلدية كفرتيه - المتن)
حزب الوطنيين الأحرار
مجلس بلدية كفرتيه - المتن
أولاد الفقيد: جو وزوجته نيبال مبروك
تاتيانا
والدته: ونيدا سلامه أرملة يوسف بشاره معلوف
شقیقه : المحامي فيليب معلوف وزوجته جوسلين عبد الساتر وأولادهما وعائلاتهم
شقيقاته : الدكتور ندى معلوف زوجة عماد صفير وأولادهما وعائلاتهم تريز معلوف وأولادها وعائلاتهم
غادة معلوف زوجة الدكتور الياس غندور وعائلتهما
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه نهار الاثنين 13 الجاري الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة القديس ديمتريوس الرعائية، كفرتيه، المتن.
تقبل التعازي نهار الأحد 12 الجاري، ونهار الاثنين قبل الدفن وبعده إعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء، في صالون رعية دير مار سمعان العامودي، وادي الكرم.
ونهار الثلاثاء 14 الجاري إعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء، في صالون مطرانية بيروت للروم الكاثوليك - طريق الشام.
