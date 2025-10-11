سميرة ملحم قانصو

Advertisement

بالرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى ننعي إليكم فقيدتنا الغالية المرحومةسميرة ملحم قانصوأرملة المرحوم الدكتور يوسف فارس الصايغاولادها: الدكتورة ندى زوجة آدم موساملي وأولادهما: جو وألكسالمهندس ماجد زوجته رلى سلوم وأولادهما: يوسف وجادريم زوجة الدكتور سامر نجار وأولادهما: رامي و كريم ولاراهدى زوجة سامي المقدمأكرمأشقاؤها: المرحوم مصطفى قانصو وعائلتهقانصو وعائلتهالمرحوم نبيل قانصو وعائلتهرعايا قانصو وعائلتهشقيقاتها نظيرة قانصو أرملة المرحوم رامز مكارم وعائلتهارأفت قانصو أرملة المرحوم المهندس سامي أبو شقرة وعائلتهاندى قانصو أرملة المرحوم المحامي نبيل صالح وعائلتهاأشقاء زوجها: المرحوم محمود الصايغ وعائلتهالمرحوم عفيف الصايغ وعائلتهشقيقة زوجها: المرحومة لطيفة الأعور وعائلتهايصلى على جثمانها الطاهر الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم السبت ۱۱ تشرين الأول في تربة ، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة (صوفر).تقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيدة في صوفر ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.كما تقبل التعازي نهار الإثنين ۱۳ تشرين الأول ، فردان، بيروت من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.لكم من بعدها طول البقاءالأسفون: آل الصايغ، آل قانصو وأنسباؤهم.