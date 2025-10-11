Advertisement

تعازي ووفيات

سميرة ملحم قانصو

Lebanon 24
11-10-2025 | 22:37
بالرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى ننعي إليكم فقيدتنا الغالية المرحومة
سميرة ملحم قانصو
أرملة المرحوم الدكتور يوسف فارس الصايغ
اولادها: الدكتورة ندى زوجة آدم موساملي وأولادهما: جو وألكس
المهندس ماجد زوجته رلى سلوم وأولادهما: يوسف وجاد 
ريم زوجة الدكتور سامر نجار وأولادهما: رامي و كريم ولارا
هدى زوجة سامي المقدم
أكرم
أشقاؤها: المرحوم مصطفى قانصو وعائلته
فؤاد قانصو وعائلته
المرحوم نبيل قانصو وعائلته
رعايا قانصو وعائلته
شقيقاتها نظيرة قانصو أرملة المرحوم رامز مكارم وعائلتها
رأفت قانصو أرملة المرحوم المهندس سامي أبو شقرة وعائلتها
ندى قانصو أرملة المرحوم المحامي نبيل صالح وعائلتها
أشقاء زوجها: المرحوم محمود الصايغ وعائلته
المرحوم عفيف الصايغ وعائلته
شقيقة زوجها: المرحومة لطيفة الأعور وعائلتها
يصلى على جثمانها الطاهر الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم السبت ۱۱ تشرين الأول في تربة الموحدين الدروز فردان، بيروت ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة (صوفر). 
تقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيدة في صوفر ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.
كما تقبل التعازي نهار الإثنين ۱۳ تشرين الأول في دار طائفة الموحدين الدروز، فردان، بيروت من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.
لكم من بعدها طول البقاء
الأسفون: آل الصايغ، آل قانصو وأنسباؤهم.
طائفة الموحدين الدروز

الموحدين الدروز

الموحدين

الدروز

بيروت

من بعد

الغالي

في دار

