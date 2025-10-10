Advertisement

تعازي ووفيات

الدكتورة نعمت حبيب غندور

Lebanon 24
10-10-2025 | 22:38
A-
A+
Doc-P-1429513-638961035645902880.jpg
Doc-P-1429513-638961035645902880.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إنتقلت الى رحمته تعالى المرحومة
الدكتورة نعمت حبيب غندور
Advertisement
زوجها المرحوم العميد الدكتور حسن صعب 
والدتها: المرحومة الحاجة نبيهة مصباح حلواني 
إبناها: الدكتور حسان والدكتور مروان زوجته فرح درويش جودي 
أحفادها: حسن، سامي، هديل، وسيرين صعب
شقيقها: المرحوم الدكتور مصطفى زوجته المرحومة ظبية محمد علي الشواف 
شقيقاتها: الدكتورة ليلى زوجة المرحوم المحامي بسام قدورة، المحامية غادة زوجة المرحوم المحامي وداد عسيران، المرحومة الدكتورة حياة والمرحومة الدكتورة لطيفة زوجة البروفيسور الدكتور وليد منيمنة
تقام صلاة الجنازة على جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر يوم السبت 11 تشرين الأول 2025 في مسجد الخاشقجي ويوارى الثرى في جبانة الشهداء
تقبل التعازي في الثاني يوم الأحد 12 تشرين الأول والثالث يوم الاثنين 13 تشرين الأول 2025 م في نادي خريجي الجامعة الأميركية - AUB ALUMNI - الوردية – الحمراء وذلك من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً للرجال والنساء.
مواضيع ذات صلة
غندور: لا تجرّوا المغتربين إلى البازار الانتخابي
lebanon 24
15/10/2025 09:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بخاتم ماسي.. نور غندور تثير التساؤلات بخطبتها
lebanon 24
15/10/2025 09:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تحية شكر من الدكتورة لينا الطبال للرئيس ميقاتي: تضامنه مع فلسطين يعكسُ القيم الإنسانية
lebanon 24
15/10/2025 09:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بكلمات مؤثرة... الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تنعى السفير السابق فؤاد غندور
lebanon 24
15/10/2025 09:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24

البروفيسور

يوم الأحد

الشهداء

منيمنة

خاشقجي

الحمرا

درويش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:35 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:36 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:37 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:35 | 2025-10-14
07:58 | 2025-10-14
22:36 | 2025-10-12
14:36 | 2025-10-12
22:37 | 2025-10-11
13:00 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24