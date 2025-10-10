الدكتورة نعمت حبيب غندور

Advertisement

إنتقلت الى رحمته تعالى المرحومةالدكتورة نعمت حبيبزوجها المرحوم العميد الدكتور حسن صعبوالدتها: المرحومة الحاجة نبيهة مصباح حلوانيإبناها: الدكتور حسان والدكتور مروان زوجته فرح جوديأحفادها: حسن، سامي، هديل، وسيرين صعبشقيقها: المرحوم الدكتور مصطفى زوجته المرحومة ظبية محمد علي الشوافشقيقاتها: الدكتورة ليلى زوجة المرحوم المحامي بسام قدورة، المحامية غادة زوجة المرحوم المحامي وداد عسيران، المرحومة الدكتورة حياة والمرحومة الدكتورة لطيفة زوجة الدكتور وليدتقام صلاة الجنازة على جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر يوم السبت 11 تشرين الأول 2025 في الخاشقجي ويوارى الثرى في جبانةتقبل التعازي في الثاني 12 تشرين الأول والثالث يوم الاثنين 13 تشرين الأول 2025 م في نادي خريجي الجامعة الأميركية - AUB ALUMNI - الوردية – الحمراء وذلك من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً للرجال والنساء.