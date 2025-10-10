25
تعازي ووفيات
الدكتورة نعمت حبيب غندور
Lebanon 24
10-10-2025
|
22:38
A-
A+
إنتقلت الى رحمته تعالى المرحومة
الدكتورة نعمت حبيب
غندور
زوجها المرحوم العميد الدكتور حسن صعب
والدتها: المرحومة الحاجة نبيهة مصباح حلواني
إبناها: الدكتور حسان والدكتور مروان زوجته فرح
درويش
جودي
أحفادها: حسن، سامي، هديل، وسيرين صعب
شقيقها: المرحوم الدكتور مصطفى زوجته المرحومة ظبية محمد علي الشواف
شقيقاتها: الدكتورة ليلى زوجة المرحوم المحامي بسام قدورة، المحامية غادة زوجة المرحوم المحامي وداد عسيران، المرحومة الدكتورة حياة والمرحومة الدكتورة لطيفة زوجة
البروفيسور
الدكتور وليد
منيمنة
تقام صلاة الجنازة على جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر يوم السبت 11 تشرين الأول 2025 في
مسجد
الخاشقجي ويوارى الثرى في جبانة
الشهداء
تقبل التعازي في الثاني
يوم الأحد
12 تشرين الأول والثالث يوم الاثنين 13 تشرين الأول 2025 م في نادي خريجي الجامعة الأميركية - AUB ALUMNI - الوردية – الحمراء وذلك من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً للرجال والنساء.
