والدة الفقيد: فيوليت نجم
زوجته: جوسلين سعد
ولده: جوزيف
شقيقاته: لميتا، ابنتها داليا
زينة، زوجة لطف الله خلاط واولادهما كريستينا وغبريال
شقيقه: أنطوان زحلوط
عمته: عائلة المرحومة اورور زوجة المرحوم رامز الروس
أخواله: عائلة المرحوم اميل نجم
عائلة المرحوم ايلي
نجم
خريستو نجم
المرحوم الدكتور جلال نجم
خالاته: أوديس نجم زوجة المرحوم سالم بيطار وعائلتها
هنى نجم
حموه: شربل سعد وزوجته رندى معز سعد
ابن حميه
: شادي سعد وزوجته صولانج عساف سعد واولادهما
وعموم عائلات زحلوط، نجم، سعد، معز، خلاط، الروس، بيطار، عساف، بندلي، المر، حنا، شعيا، معوض
والأهل والانسباء في الوطن والمهجر
ينعون اليكم فقيدهم الغالي المرحوم
الدكتور جورج
جوزيف زحلوط
والده المرحوم جوزيف انطونيوس زحلوط
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الأربعاء 8 تشرين الأول 2025 متمماً واجباته الدينية
.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الجمعة 10 الجاري في تمام الساعة الثالثة من بعد
الظهر في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، طرابلس
، الزاهرية.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ويوم غد السبت 11 الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة الخامسة مساءً في قاعة الكاتدرائية. ويوم الأحد 12 الجاري في كنيسة
نيقولاوس للروم الأرثوذكس في بلونه من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السابعة مساءً.