الدكتور جورج جوزيف زحلوط

Advertisement

والدة الفقيد: فيوليت نجمزوجته: جوسلين سعدولده: جوزيفشقيقاته: لميتا، ابنتها داليازينة، زوجة لطف الله خلاط واولادهما كريستينا وغبريالشقيقه: أنطوان زحلوطعمته: عائلة المرحومة اورور زوجة المرحوم رامزأخواله: عائلة المرحوم اميل نجمعائلة المرحوم نجمخريستو نجمالمرحوم الدكتور جلال نجمخالاته: أوديس نجم زوجة المرحوم سالم بيطار وعائلتهاهنى نجمحموه: شربل سعد وزوجته رندى معز سعدابن : شادي سعد وزوجته صولانج عساف سعد واولادهماوعموم عائلات زحلوط، نجم، سعد، معز، خلاط، الروس، بيطار، عساف، بندلي، المر، حنا، شعيا، والأهل والانسباء في الوطن والمهجرينعون اليكم فقيدهم الغالي المرحومالدكتور جوزيف زحلوطوالده المرحوم جوزيف انطونيوس زحلوطالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الأربعاء 8 تشرين الأول 2025 متمماً واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الجمعة 10 الجاري في تمام الساعة الثالثة الظهر في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، ، الزاهرية.تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ويوم غد السبت 11 الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة الخامسة مساءً في قاعة الكاتدرائية. ويوم الأحد 12 الجاري في نيقولاوس للروم الأرثوذكس في بلونه من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السابعة مساءً.