ناديا محمد عرابي

بسم الله الرحيم"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي "[صدق الله العظيم]بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعى إليكم وفاة فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومةناديا محمد عرابيالمتوفية في يوم الاربعاء الموافق في 8 تشرين الأول 2025م ووري جثمانها الطاهر الثرى يوم الخميس الموافق في 9 تشرين الأول 2025م. في مقابر في تورنتو – كندا.زوجة: المهندس أحمد شهبازوالدتها: المرحومة الحاجة نعمات العترإبنتها: دانا زوجة رامز أسبرأشقاؤها: محمود وزكريا وهلال وجمال والمرحوم أحمدشقيقاتها: بدر النعام زوجة المرحوم الحاج محي علاء الدينوفاطمة زوجة المرحوم الحاج أحمد دبوسي والمرحومة الهامتقبل التعازي في يوم السبت الموافق في 11 تشرين الأول 2025م للنساء طيلة النهار في منزل صهرها المرحوم الحاج محي الدين علاء الدينوللرجال من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً في شارع - قرب نقابة المهندسين - بناية أبيض - الطابق السادس.للفقيدة ولكم الأجر والثواب.إنا لله وإنا إليه راجعون.الراضون بقضاء الله وقدره: آل عرابي والعتر وشهباز وأسبر وعلاء الدين ودبوسي وأنسباؤهم في والمهجر.