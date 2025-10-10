بسم الله الرحمن
الرحيم
"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
"
[صدق الله العظيم]
بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعى إليكم وفاة فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومة
ناديا محمد عرابي
المتوفية في كندا
يوم الاربعاء الموافق في 8 تشرين الأول 2025م ووري جثمانها الطاهر الثرى يوم الخميس الموافق في 9 تشرين الأول 2025م. في مقابر المسلمين
في تورنتو – كندا.
زوجة: المهندس أحمد شهباز
والدتها: المرحومة الحاجة نعمات العتر
إبنتها: دانا زوجة رامز أسبر
أشقاؤها: محمود وزكريا وهلال وجمال والمرحوم أحمد
شقيقاتها: بدر النعام زوجة المرحوم الحاج محي علاء الدين
وفاطمة زوجة المرحوم الحاج أحمد دبوسي والمرحومة الهام
تقبل التعازي في بيروت
يوم السبت الموافق في 11 تشرين الأول 2025م للنساء طيلة النهار في منزل صهرها المرحوم الحاج محي الدين علاء الدين
وللرجال من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً في شارع الأمم المتحدة
- قرب نقابة المهندسين - بناية أبيض - الطابق السادس.
للفقيدة الرحمة
ولكم الأجر والثواب.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
الراضون بقضاء الله وقدره: آل عرابي والعتر وشهباز وأسبر وعلاء الدين ودبوسي وأنسباؤهم في لبنان
والمهجر.