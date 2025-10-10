Advertisement

تعازي ووفيات

ناديا محمد عرابي

Lebanon 24
10-10-2025 | 22:40
A-
A+
Doc-P-1429515-638961036609638306.jpg
Doc-P-1429515-638961036609638306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بسم الله الرحمن الرحيم
Advertisement
"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"
[صدق الله العظيم]
بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعى إليكم وفاة فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومة
ناديا محمد عرابي
المتوفية في كندا يوم الاربعاء الموافق في 8 تشرين الأول 2025م ووري جثمانها الطاهر الثرى يوم الخميس الموافق في 9 تشرين الأول 2025م. في مقابر المسلمين في تورنتو – كندا.
زوجة: المهندس أحمد شهباز
والدتها: المرحومة الحاجة نعمات العتر
إبنتها: دانا زوجة رامز أسبر
أشقاؤها: محمود وزكريا وهلال وجمال والمرحوم أحمد
شقيقاتها: بدر النعام زوجة المرحوم الحاج محي علاء الدين
وفاطمة زوجة المرحوم الحاج أحمد دبوسي والمرحومة الهام
تقبل التعازي في بيروت يوم السبت الموافق في 11 تشرين الأول 2025م للنساء طيلة النهار في منزل صهرها المرحوم الحاج محي الدين علاء الدين
وللرجال من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً في شارع الأمم المتحدة - قرب نقابة المهندسين - بناية أبيض - الطابق السادس.
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
الراضون بقضاء الله وقدره: آل عرابي والعتر وشهباز وأسبر وعلاء الدين ودبوسي وأنسباؤهم في لبنان والمهجر.
مواضيع ذات صلة
محمد تمام محمود علوان
lebanon 24
15/10/2025 09:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية زار مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام
lebanon 24
15/10/2025 09:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد قائد رائع
lebanon 24
15/10/2025 09:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"رونالدينيو" مُفاجأة فيديو كليب محمد رمضان
lebanon 24
15/10/2025 09:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

المسلمين

الرحمن

بيروت

المسلم

الغالي

الرحمة

لبنان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:35 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:36 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:37 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:35 | 2025-10-14
07:58 | 2025-10-14
22:36 | 2025-10-12
14:36 | 2025-10-12
22:37 | 2025-10-11
13:00 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24