زوجته: نهى وديع قساطلي
بناته: ريم
نور زوجة سيباستيان هيرمان
أميرة زوجة دميان بنازي واولادها: البا وجورجيا
شقيقاته: عايدة ارملة المرحوم أنطوان عطيه واولادها وعائلاتهم
اولاد المرحومة نهاد
حداد وعائلاتهم
ليلى ارملة جورج عطيه
واولادها وعائلاتهم
تريز
لوسي ارملة حبيب ابوعون واولادها وعائلاتهم
اولاد المرحومة سهام عقل وعائلاتهم
وعموم عائلات: عقل، قساطلي، ابي نادر، هيرمان، بنازي، عطيه، حداد، ابوعون، كتانه، شلحت، قمبريس وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدهم الغالي
المأسوف عليه المرحوم
جورج
مارون عقل
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع فيه 21 تشرين الاول 2025 متمماً واجباته الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد
ظهر يوم الجمعة 24 الجاري في كنيسة
مارمارون، الجميزة ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة، مارمخايل، طريق النهر.
تقبل التعازي يوم الخميس 23 الجاري في صالون كنيسة مارمارون، الجميزة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً وقبل الدفن يوم الجمعة 24 الجاري في صالون الكنيسة
إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت 25 الجاري في منزل العائلة الكائن في الاشرفية، جانب كنيسة الله.