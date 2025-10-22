Advertisement

تعازي ووفيات

جورج مارون عقل

Lebanon 24
22-10-2025 | 22:33
A-
A+
Doc-P-1432868-638967944434746503.jpg
Doc-P-1432868-638967944434746503.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زوجته: نهى وديع قساطلي 
بناته: ريم 
نور زوجة سيباستيان هيرمان 
أميرة زوجة دميان بنازي واولادها: البا وجورجيا
شقيقاته: عايدة ارملة المرحوم أنطوان عطيه واولادها وعائلاتهم 
اولاد المرحومة نهاد حداد وعائلاتهم 
Advertisement
ليلى ارملة جورج عطيه واولادها وعائلاتهم 
تريز 
لوسي ارملة حبيب ابوعون واولادها وعائلاتهم 
اولاد المرحومة سهام عقل وعائلاتهم 
وعموم عائلات: عقل، قساطلي، ابي نادر، هيرمان، بنازي، عطيه، حداد، ابوعون، كتانه، شلحت، قمبريس وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
جورج مارون عقل
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع فيه 21 تشرين الاول 2025 متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 24 الجاري في كنيسة مارمارون، الجميزة ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة، مارمخايل، طريق النهر.
تقبل التعازي يوم الخميس 23 الجاري في صالون كنيسة مارمارون، الجميزة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً وقبل الدفن يوم الجمعة 24 الجاري في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت 25 الجاري في منزل العائلة الكائن في الاشرفية، جانب كنيسة الله.
مواضيع ذات صلة
في مارون الراس.. العثور على صاروخ غير منفجر
lebanon 24
23/10/2025 13:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مارون: دماء الشهداء التي بذلت في 13 تشرين هي التي أوصلت إلى تحرير لبنان
lebanon 24
23/10/2025 13:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميشال عون وعقيلته يزوران ضريح القديس شربل في دير مار مارون عنايا
lebanon 24
23/10/2025 13:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئات الاقتصادية تكرّم مارون الحلو لانتخابه رئيسًا للرابطة المارونية
lebanon 24
23/10/2025 13:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24

صالون الكنيسة

جورج عطيه

الدينية

الكنيست

جورجيا

من بعد

الغالي

كنيسة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:36 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:35 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:37 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
04:38 | 2025-10-22
04:09 | 2025-10-22
22:36 | 2025-10-20
22:35 | 2025-10-20
22:37 | 2025-10-19
08:14 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24