جورج مارون عقل

زوجته: نهى وديع قساطليبناته: ريمنور زوجة سيباستيان هيرمانأميرة زوجة دميان بنازي واولادها: البا وجورجياشقيقاته: عايدة ارملة المرحوم أنطوان عطيه واولادها وعائلاتهماولاد المرحومة حداد وعائلاتهمليلى ارملة واولادها وعائلاتهمتريزلوسي ارملة حبيب ابوعون واولادها وعائلاتهماولاد المرحومة سهام عقل وعائلاتهموعموم عائلات: عقل، قساطلي، ابي نادر، هيرمان، بنازي، عطيه، حداد، ابوعون، كتانه، شلحت، قمبريس وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدهم المأسوف عليه المرحوممارون عقلالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع فيه 21 تشرين الاول 2025 متمماً واجباته . يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة ظهر يوم الجمعة 24 الجاري في مارمارون، الجميزة ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة، مارمخايل، طريق النهر.تقبل التعازي يوم الخميس 23 الجاري في صالون كنيسة مارمارون، الجميزة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً وقبل الدفن يوم الجمعة 24 الجاري في إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت 25 الجاري في منزل العائلة الكائن في الاشرفية، جانب كنيسة الله.