تعازي ووفيات
مارين عبد المسيح بشرو
Lebanon 24
20-10-2025
|
22:35
A-
A+
بناتها المحامية ندى صالح زوجة الدكتور سليم شرابية وولديهما:
ألكسندرا زوجة
أرنو
مانوكيان
الدكتور
شارل
ادمون
القاضي منى صالح زوجة القاضي
فادي صوان
وابنتهما:
الدكتورة جنى
المحامية نايلة صالح زوجة الدكتور
ايلي
عطيه وابنهما:
كريستيان-أنطوني
شقيقها عائلة شقيقها المرحوم ايلي بشرو
وعموم عائلات بشرو، صالح، مراد، شرابية، صوان، عطيه، مانوكيان،
فياض
، عشريان وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الإيمان والرجاء بالقيامة فقيدتهم الغالية
مارين عبد
المسيح
بشرو
أرملة المحامي ميشال صالح
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاحد الواقع فيه 19 تشرين الأول 2025.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة والنصف
من بعد
ظهر اليوم الثلاثاء 21 الجاري في
كنيسة
سيدة العطايا الاشرفية، ثم توارى في مدافن العائلة في ضبيه.
تقبل التعازي اليوم الثلاثاء 21 الجاري قبل الدفن إبتداءً من الساعة الحادية عشرة، ويوم الاربعاء 22 الجاري في صالون كنيسة سيدة العطايا الاشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.
