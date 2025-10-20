مارين عبد المسيح بشرو

Advertisement

بناتها المحامية ندى صالح زوجة الدكتور سليم شرابية وولديهما:ألكسندرا زوجة مانوكيانالدكتور ادمونالقاضي منى صالح زوجة القاضي وابنتهما:الدكتورة جنىالمحامية نايلة صالح زوجة الدكتور عطيه وابنهما:كريستيان-أنطونيشقيقها عائلة شقيقها المرحوم ايلي بشرووعموم عائلات بشرو، صالح، مراد، شرابية، صوان، عطيه، مانوكيان، ، عشريان وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الإيمان والرجاء بالقيامة فقيدتهم الغاليةمارين عبد بشروأرملة المحامي ميشال صالحالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاحد الواقع فيه 19 تشرين الأول 2025.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة والنصف ظهر اليوم الثلاثاء 21 الجاري في سيدة العطايا الاشرفية، ثم توارى في مدافن العائلة في ضبيه.تقبل التعازي اليوم الثلاثاء 21 الجاري قبل الدفن إبتداءً من الساعة الحادية عشرة، ويوم الاربعاء 22 الجاري في صالون كنيسة سيدة العطايا الاشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.