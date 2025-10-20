دلال نجيب جنبلاط

Advertisement

بالرضى والتسليم لمشيئة الله تعالىينعى اليكم المرحومةأرملة المرحوم خالد رشيد جنبلاط(وزير سابق)أبناؤها: رباح زوجته ليندا عرب وولديهما خالد وعمر زوجته كريستينا نجاريانصباح زوجته ميشيل صباغه وولدهما جمالأشقاؤها: سعيد جنبلاط زوجته جمال خويس واولاده: سعيد وياسمينا وعائلتهماعائلة المرحوم نسيب جنبلاط، ارملته الاميرة زينة واولاده: نجيب وبشير وعائلتهما وكريمشقيقاتها: عائلة المرحومة ليلى جنبلاط أرملة المرحوم خالد كامل جنبلاط (في المهجر)المرحومة أمال جنبلاطشقيق زوجها جنبلاط أرمل المرحومة سمّية عسيرانشقيقة زوجها الأميرة جنبلاط إرسلان أرملة المرحوم الأمير مجيد وعائلتهاشقيقي زوجها:عائلة المرحوم جنبلاط ولده: رشيد وعائلتهعائلة المرحوم عمر جنبلاطالمنتقلة الى رحمتها تعالى يوم السبت الواقع فيه 18 شرين الاول 2025يصلى على جثمانها الطاهر الساعة الواحدة ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 20 تشرين الاول 2025 في منزل العائلة "ساراي نسيب " الكائن في البرامية، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في البرامية، صيدا.تقبل التعازي بعد الدفن في منزل العائلة "ساراي نسيب باشا" الكائن في البرامية، صيدا ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً ويوم الثلاثاء الواقع فيه 21 تشرين الاول 2025 في منزل العائلة "ساراي نسيب باشا" الكائن في البرامية، صيدا ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءًالآسفون آل جنبلاط وآل أرسلان