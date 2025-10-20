Advertisement

تعازي ووفيات

دلال نجيب جنبلاط

Lebanon 24
20-10-2025 | 22:36
بالرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى 
وليد جنبلاط
ينعى اليكم المرحومة
دلال نجيب جنبلاط
أرملة المرحوم خالد رشيد جنبلاط
(وزير سابق)
أبناؤها: رباح زوجته ليندا عرب وولديهما خالد وعمر زوجته كريستينا نجاريان
صباح زوجته ميشيل صباغه وولدهما جمال
أشقاؤها: سعيد جنبلاط زوجته جمال خويس واولاده: سعيد وياسمينا وعائلتهما
عائلة المرحوم نسيب جنبلاط، ارملته الاميرة زينة ارسلان واولاده: نجيب وبشير وعائلتهما وكريم
شقيقاتها: عائلة المرحومة ليلى جنبلاط أرملة المرحوم خالد كامل جنبلاط (في المهجر)
المرحومة أمال جنبلاط
شقيق زوجها جمال الدين جنبلاط أرمل المرحومة سمّية عسيران
شقيقة زوجها الأميرة خولا جنبلاط إرسلان أرملة المرحوم  الأمير مجيد أرسلان وعائلتها
شقيقي زوجها:عائلة المرحوم صلاح الدين جنبلاط ولده: رشيد وعائلته
عائلة المرحوم عمر جنبلاط
المنتقلة الى رحمتها تعالى يوم السبت الواقع فيه 18 شرين الاول 2025 
يصلى على جثمانها الطاهر الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 20 تشرين الاول 2025 في منزل العائلة "ساراي نسيب باشا" الكائن في البرامية، صيدا ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في البرامية، صيدا.
تقبل التعازي بعد الدفن في منزل العائلة "ساراي نسيب باشا" الكائن في البرامية، صيدا ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً ويوم الثلاثاء الواقع فيه 21 تشرين الاول 2025 في منزل العائلة "ساراي نسيب باشا" الكائن في البرامية، صيدا ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً
الآسفون آل جنبلاط وآل أرسلان
وليد جنبلاط

صلاح الدين

جمال الدين

أرسلان

من بعد

ارسلان

خولا

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24