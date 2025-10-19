مكرم إميل الخوري حرب

Advertisement

زوجته: تريز جرجيابنتاه: كارين زوجة قزحيا طنوس وعائلتهاكريستال زوجة داني شكرالله وعائلتهاندى الصدي ارملة شقيقه المرحوم المؤرخ انطوان الخوري حرب وولدهاشقيقه: وليد زوجته روز ماري كيروز وعائلتهوعموم عائلات: الخوري حرب، الخوري، ربيز، نهرا، طنوس، شكرالله، الصدي، كيروز، عبود، الاسطا، وأنسبائهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدهم المأسوف عليه المرحومالدكتور مكرم إميل الخوري حربالراقد على رجاء والراحة الأبدية يوم الجمعة الواقع فيه ١٧ تشرين الاول ٢٠٢٥ متمماً واجباته . يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاحد ١٩ تشرين الاول ٢٠٢٥ في قلب ، بدارو ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه الفوقا حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه في كنيسة سيدة الانتقال حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الاثنين ٢٠ الجاري في صالون كنيسة قلب يسوع، بدارو ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً