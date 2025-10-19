زوجته: تريز جرجي الخوري
ابنتاه: كارين زوجة قزحيا طنوس وعائلتها
كريستال زوجة داني شكرالله وعائلتها
ندى الصدي ارملة شقيقه المرحوم المؤرخ انطوان الخوري حرب وولدها
شقيقه: وليد زوجته روز ماري كيروز وعائلته
وعموم عائلات: الخوري حرب، الخوري، ربيز، نهرا، طنوس، شكرالله، الصدي، كيروز، عبود، الاسطا، شاهين
وأنسبائهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدهم الغالي
المأسوف عليه المرحوم
الدكتور مكرم إميل الخوري حرب
الراقد على رجاء القيامة
والراحة الأبدية يوم الجمعة الواقع فيه ١٧ تشرين الاول ٢٠٢٥ متمماً واجباته الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثانية من بعد
ظهر يوم الاحد ١٩ تشرين الاول ٢٠٢٥ في كنيسة
قلب يسوع
، بدارو ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه تنورين
الفوقا حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه في كنيسة سيدة الانتقال حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الاثنين ٢٠ الجاري في صالون كنيسة قلب يسوع، بدارو ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً