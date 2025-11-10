Advertisement

تعازي ووفيات

والد الزميل عبدو الحلو في ذمة الله

Lebanon 24
10-11-2025 | 13:23
A-
A+
Doc-P-1440616-638984031059186965.jfif
Doc-P-1440616-638984031059186965.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غيّب الموت، اليوم الإثنين، السيد طانيوس عبدو الحلو، والد الإعلامي عبدو الحلو.
Advertisement
 

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الـ3 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني الجاري في كنيسة مارت تقلا - الحازمية.
 

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مارت تقلا - الحازمية ابتداءً من الساعة الـ11 من قبل الظهر ولغاية الساعة الـ6 مساءً، ويوم الأربعاء 12 الجاري في صالون كنيسة مارت تقلا - الحازمية ابتداءً من الساعة الـ2 بعد الظهر ولغاية الساعة الـ6 مساءً.
 

أسرة "لبنان24" تتقدم من الزميل الحلو وأفراد عائلته بأحرّ التعازي، سائلة الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
والدة الزميل كارل قربان في ذمة الله
lebanon 24
11/11/2025 03:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
شقيق الزميلة ليلى دندشي في ذمة الله
lebanon 24
11/11/2025 03:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
والد زوجة المدير العام لرئاسة الجمهوريّة في ذمة الله
lebanon 24
11/11/2025 03:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
والد المدير العام لوزارة الاقتصاد في ذمة الله
lebanon 24
11/11/2025 03:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24

صالون كنيسة مار

مارت تقلا

الحازمية

لبنان24

من بعد

كنيسة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:03 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
10:03 | 2025-11-04
11:49 | 2025-11-02
08:44 | 2025-10-31
15:38 | 2025-10-30
07:50 | 2025-10-28
11:04 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24