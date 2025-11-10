23
والد الزميل عبدو الحلو في ذمة الله
Lebanon 24
10-11-2025
|
13:23
A-
A+
غيّب الموت، اليوم الإثنين، السيد طانيوس
عبدو الحلو
، والد الإعلامي عبدو الحلو.
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الـ3
من بعد
ظهر يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني الجاري في
كنيسة
مارت تقلا
-
الحازمية
.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مارت تقلا - الحازمية ابتداءً من الساعة الـ11 من قبل الظهر ولغاية الساعة الـ6 مساءً، ويوم الأربعاء 12 الجاري في صالون كنيسة مارت تقلا - الحازمية ابتداءً من الساعة الـ2 بعد الظهر ولغاية الساعة الـ6 مساءً.
أسرة "
لبنان24
" تتقدم من الزميل الحلو وأفراد عائلته بأحرّ التعازي، سائلة الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان.
