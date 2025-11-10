والد الزميل عبدو الحلو في ذمة الله

غيّب الموت، اليوم الإثنين، السيد طانيوس ، والد الإعلامي عبدو الحلو.

Advertisement



يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الـ3 ظهر يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني الجاري في - .



تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مارت تقلا - الحازمية ابتداءً من الساعة الـ11 من قبل الظهر ولغاية الساعة الـ6 مساءً، ويوم الأربعاء 12 الجاري في صالون كنيسة مارت تقلا - الحازمية ابتداءً من الساعة الـ2 بعد الظهر ولغاية الساعة الـ6 مساءً.