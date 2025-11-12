المحامية نجاة خليل جريج

Advertisement

شقيقا الفقيدة:النقيب السابق رمزي زوجته منى كتانه واولادهما:خليل زوجته جوانا حجي توما وعائلتهمالمياولدا شقيقها المرحوم انطوان جريج:رافاييلا زوجة ذكاء صارجي وعائلتهماكريم زوجته رؤى سمعان وعائلتهماوعموم عائلات: جريج، غصن، ضو، كتانه، حجي توما، صارجي، سمعان، نجار، نصر، طالب وعموم أهالي وسائر بلدات وانسباؤهم ينعون اليكم المأسوف عليها المرحومةالمحامية نجاة خليل جريجارملة النائب السابقالراقدة على رجاء المجيدة يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2025 متممة واجباتها . يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الخميس 13 الجاري في القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، ثم ينقل جثمانها الى مسقط رأسها كوسبا حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن في ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.ويوم الجمعة ١٤ الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، الأشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.ويوم السبت 15 الجاري في منزل الفقيدة الكائن في كوسبا .