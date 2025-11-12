Advertisement

تعازي ووفيات

المحامية نجاة خليل جريج

Lebanon 24
12-11-2025 | 23:36
شقيقا الفقيدة:
النقيب السابق رمزي زوجته منى كتانه واولادهما:
خليل زوجته جوانا حجي توما وعائلتهما
لميا
ولدا شقيقها المرحوم انطوان جريج:
رافاييلا زوجة ذكاء صارجي وعائلتهما
كريم زوجته رؤى سمعان وعائلتهما
وعموم عائلات: جريج، غصن، ضو، كتانه، حجي توما، صارجي، سمعان، نجار، نصر، طالب وعموم أهالي كوسبا وسائر بلدات الكورة وانسباؤهم ينعون اليكم المأسوف عليها المرحومة
المحامية نجاة خليل جريج
ارملة النائب السابق نقولا غصن
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2025 متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الخميس 13 الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، الأشرفية ثم ينقل جثمانها الى مسقط رأسها كوسبا حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
ويوم الجمعة ١٤ الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، الأشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
ويوم السبت 15 الجاري في منزل الفقيدة الكائن في كوسبا .
صالون الكنيسة

نقولا غصن

الأشرفية

الدينية

نائب ال

القيامة

الكنيست

الكورة

