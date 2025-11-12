فادي شفيق بولس

Advertisement

زوجته: مونيك سمعان مزنرأولاده: شفيق وزوجته سارا خليفه وعائلتهماوليد وزوجته رومي وعائلتهماإبنته: ماريا زوجة الياس متري وعائلتهماأشقاؤه: روبير وزوجته الكي هامر وعائلتهماالاك وزوجته صايغ وعائلتهمابنات : كلود مزنر زوجة نادر وعائلتهماكوليت مزنر زوجة أنطوان بستانيوعموم عائلات: بولس، مزنر، رحمه، خوري، خليفه، صابر، هامر، صايغ، نادر، بستاني، نصر، ناصيف، ، مسلم وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم المأسوف عليه المرحومفادي شفيق بولسالراقد على رجاء يوم الإثنين 10 تشرين الثاني 2025 متمماً واجباته . يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء 12 الجاري في مار مارون، الجميزة ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة بعبدات.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.ويوم الخميس 13 في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.