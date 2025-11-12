Advertisement

تعازي ووفيات

فادي شفيق بولس

Lebanon 24
12-11-2025 | 23:38
زوجته: مونيك سمعان مزنر
أولاده: شفيق وزوجته سارا خليفه وعائلتهما
وليد وزوجته رومي صابر وعائلتهما
إبنته: ماريا زوجة الياس متري خوري وعائلتهما 
أشقاؤه: روبير وزوجته الكي هامر وعائلتهما
الاك وزوجته آن ماري صايغ وعائلتهما
بنات حميه: كلود مزنر زوجة جوزف نادر وعائلتهما
كوليت مزنر زوجة أنطوان بستاني 
وعموم عائلات: بولس، مزنر، رحمه، خوري، خليفه، صابر، هامر، صايغ، نادر، بستاني، نصر، ناصيف، مكاري، مسلم وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
فادي شفيق بولس
الراقد على رجاء القيامة يوم الإثنين 10 تشرين الثاني 2025 متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء 12 الجاري في كنيسة مار مارون، الجميزة ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة بعبدات.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
ويوم الخميس 13 في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
