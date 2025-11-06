"من آمن بي وان مات فسيحيا"
"أنا لا أموت بل أدخل الحياة"
القديسة تريزيا الطفل يسوع
بنات الفقيدة: رندا زوجة الشيخ بيار الضاهر وعائلتهما
ريما زوجة سلوبودان (باني) نيكوليش وعائلتهما
رولا إيمان (يارا) زوجة الدكتور عزيز عيسى الخوري
وعائلتهما
شقيقاها: أولاد شقيقها المرحوم خليل زوجته المرحومة عائدة الأخرس وعائلاتهم
ماري علام زوجة شقيقها المرحوم مالك وأولادهما وعائلاتهم
شقيقاتها: أولاد شقيقتها المرحومة وداد زوجة المرحوم حنا ديبة وعائلاتهم
أولاد شقيقتها المرحومة سعاد زوجة المرحوم جبرا سمعان وعائلاتهم حياة أرملة المرحوم بيار علوان وأولادهما وعائلاتهم
أبناء حميها: سميرة زينون أرملة سلفها المرحوم جورج
وأولادهما وعائلاتهم
أولاد سلفها المرحوم غازي زوجته المرحومة وداد كركور وعائلاتهم
مادلين فريد أرملة سلفها المرحوم سعد وأولادهما وعائلاتهم
إبنة حميها: أولاد المرحومة فوميا زوجة المرحوم نقولا خاطر وعائلاتهم
وعائلات روفائيل، سعد، الخوري، الضاهر، نيكوليش، عيسى الخوري، الأخرس، علام، ديبة، سمعان، علوان، زينون، كركور، فرید، خاطر، وسائر عائلات كفرون بشور وروميه المتن وجديدة المتن ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعون لكم على رجاء القيامة
المجيدة فقيدتهم الغالية المرحومة
مهاة عبد الله
خليل روفائيل
زوجة المرحوم كميل حارس جبور سعد
والدتها المرحومة هدى الخوري حماتي شقيقها المرحوم فايز وشقيقتها المرحومة فيوليت
سلفها المرحوم عزيز
المنتقلة إلى رحمته تعالى نهار الخميس الواقع فيه 6 تشرين الثاني 2025 متممة واجباتها الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها نهار السبت 8 الجاري في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في كنيسة
مار عبدا الرعوية - روميه
.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء.
صلوا لأجلها.
تقبل التعازي في صالون كنيسة مار عبدا الرعوية - روميه (المتن). يوم السبت 8 الجاري من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً ويوم الأحد 9 الجاري من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة