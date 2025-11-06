مهاة عبد الله خليل روفائيل

Advertisement

"من آمن بي وان مات فسيحيا""أنا لا أموت بل أدخل الحياة"القديسة تريزيا الطفل يسوعبنات الفقيدة: رندا زوجة الشيخ بيار الضاهر وعائلتهماريما زوجة سلوبودان (باني) نيكوليش وعائلتهمارولا إيمان (يارا) زوجة الدكتور عزيز عيسى وعائلتهماشقيقاها: أولاد شقيقها المرحوم خليل زوجته المرحومة عائدة الأخرس وعائلاتهمماري علام زوجة شقيقها المرحوم مالك وأولادهما وعائلاتهمشقيقاتها: أولاد شقيقتها المرحومة وداد زوجة المرحوم حنا ديبة وعائلاتهمأولاد شقيقتها المرحومة سعاد زوجة المرحوم جبرا سمعان وعائلاتهم حياة أرملة المرحوم بيار علوان وأولادهما وعائلاتهمأبناء حميها: سميرة زينون أرملة سلفها المرحوم وأولادهما وعائلاتهمأولاد سلفها المرحوم غازي زوجته المرحومة وداد كركور وعائلاتهممادلين فريد أرملة سلفها المرحوم سعد وأولادهما وعائلاتهمإبنة حميها: أولاد المرحومة فوميا زوجة المرحوم نقولا خاطر وعائلاتهموعائلات روفائيل، سعد، الخوري، الضاهر، نيكوليش، عيسى الخوري، الأخرس، علام، ديبة، سمعان، علوان، زينون، كركور، فرید، خاطر، وسائر عائلات كفرون بشور وروميه المتن وجديدة المتن ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعون لكم على رجاء المجيدة فقيدتهم الغالية المرحومةمهاة خليل روفائيلزوجة المرحوم كميل حارس جبور سعدوالدتها المرحومة هدى الخوري حماتي شقيقها المرحوم فايز وشقيقتها المرحومة فيوليتسلفها المرحوم عزيزالمنتقلة إلى رحمته تعالى نهار الخميس الواقع فيه 6 تشرين الثاني 2025 متممة واجباتها . يحتفل بالصلاة لراحة نفسها نهار السبت 8 الجاري في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في مار عبدا الرعوية - .لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء.صلوا لأجلها.تقبل التعازي في صالون كنيسة مار عبدا الرعوية - روميه (المتن). يوم السبت 8 الجاري من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً ويوم الأحد 9 الجاري من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة