20
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
السيدة هيام زهدي ملحس
Lebanon 24
28-11-2025
|
23:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنعي المؤسسة البطريركية
المارونية
العالمية للإنماءالشامل
Advertisement
وأعضاء مجلس الأمناء في
لبنان
والإغتراب
الرئيسة المؤسسة للجامعة
الأمريكية
للعلوم والتكنولوجياAUST
السيدة هيام زهدي ملحس
أرملة المرحوم
فؤاد
قيصر صقر
والدة الدكتور
رياض
صقر
عضو مجلس
أمنائها ومديرها المالي
تتقدم المؤسسة من الدكتور رياض صقر وعائلته ومن الهيئة التعليمية
في الجامعة
بأحرّ التعازي سائلةً الله أن يسكن الفقيدة فسيح جنانه.
المسيح قام.
مواضيع ذات صلة
في بيان.. بهية الحريري تنعى الرئيسة المؤسسة للـAUST هيام صقر
Lebanon 24
في بيان.. بهية الحريري تنعى الرئيسة المؤسسة للـAUST هيام صقر
29/11/2025 07:59:11
29/11/2025 07:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل مؤسِّسة الـ"AUST" هِيام صقر… الجامعة تنعاها وتعد بالمضي في رسالتها
Lebanon 24
رحيل مؤسِّسة الـ"AUST" هِيام صقر… الجامعة تنعاها وتعد بالمضي في رسالتها
29/11/2025 07:59:11
29/11/2025 07:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
السيدة الأولى تستقبل وفد "بيروت ماراتون" وتعلن رعايتها لسباق السيدات 2025
Lebanon 24
السيدة الأولى تستقبل وفد "بيروت ماراتون" وتعلن رعايتها لسباق السيدات 2025
29/11/2025 07:59:11
29/11/2025 07:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
دير سيدة البلمند استضاف سيدات من أبرشية أميركا الشمالية
Lebanon 24
دير سيدة البلمند استضاف سيدات من أبرشية أميركا الشمالية
29/11/2025 07:59:11
29/11/2025 07:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن
في الجامعة
الأمريكية
المارونية
السيدة هي
الماروني
عضو مجلس
بطريركية
تابع
قد يعجبك أيضاً
خليل كاظم بك الخليل
Lebanon 24
خليل كاظم بك الخليل
23:57 | 2025-11-28
28/11/2025 11:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
المحامي ألبير إبراهيم فرحات في ذمة الله.. وهذه مواعيد التعازي
Lebanon 24
المحامي ألبير إبراهيم فرحات في ذمة الله.. وهذه مواعيد التعازي
10:10 | 2025-11-28
28/11/2025 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان.. بهية الحريري تنعى الرئيسة المؤسسة للـAUST هيام صقر
Lebanon 24
في بيان.. بهية الحريري تنعى الرئيسة المؤسسة للـAUST هيام صقر
15:53 | 2025-11-25
25/11/2025 03:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل مؤسِّسة الـ"AUST" هِيام صقر… الجامعة تنعاها وتعد بالمضي في رسالتها
Lebanon 24
رحيل مؤسِّسة الـ"AUST" هِيام صقر… الجامعة تنعاها وتعد بالمضي في رسالتها
11:08 | 2025-11-25
25/11/2025 11:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير السابق خليل كاظم الخليل في ذمة الله
Lebanon 24
السفير السابق خليل كاظم الخليل في ذمة الله
01:26 | 2025-11-24
24/11/2025 01:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
Lebanon 24
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
12:55 | 2025-11-28
28/11/2025 12:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
15:23 | 2025-11-28
28/11/2025 03:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
16:02 | 2025-11-28
28/11/2025 04:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
13:00 | 2025-11-28
28/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
23:57 | 2025-11-28
خليل كاظم بك الخليل
10:10 | 2025-11-28
المحامي ألبير إبراهيم فرحات في ذمة الله.. وهذه مواعيد التعازي
15:53 | 2025-11-25
في بيان.. بهية الحريري تنعى الرئيسة المؤسسة للـAUST هيام صقر
11:08 | 2025-11-25
رحيل مؤسِّسة الـ"AUST" هِيام صقر… الجامعة تنعاها وتعد بالمضي في رسالتها
01:26 | 2025-11-24
السفير السابق خليل كاظم الخليل في ذمة الله
12:55 | 2025-11-23
وداع رسمي للمدير العام السابق للآثار كميل الأسمر في جبيل
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 07:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 07:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
29/11/2025 07:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24