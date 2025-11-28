Advertisement

تعازي ووفيات

السيدة هيام زهدي ملحس

Lebanon 24
28-11-2025 | 23:56
تنعي المؤسسة البطريركية المارونية العالمية للإنماءالشامل
وأعضاء مجلس الأمناء في لبنان والإغتراب
الرئيسة المؤسسة للجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجياAUST
السيدة هيام زهدي ملحس
أرملة المرحوم فؤاد قيصر صقر
والدة الدكتور رياض صقر عضو مجلس أمنائها ومديرها المالي
تتقدم المؤسسة من الدكتور رياض صقر وعائلته ومن الهيئة التعليمية في الجامعة بأحرّ التعازي سائلةً الله أن يسكن الفقيدة فسيح جنانه.
المسيح قام.
في بيان.. بهية الحريري تنعى الرئيسة المؤسسة للـAUST هيام صقر
lebanon 24
29/11/2025 07:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رحيل مؤسِّسة الـ"AUST" هِيام صقر… الجامعة تنعاها وتعد بالمضي في رسالتها
lebanon 24
29/11/2025 07:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة الأولى تستقبل وفد "بيروت ماراتون" وتعلن رعايتها لسباق السيدات 2025
lebanon 24
29/11/2025 07:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24
دير سيدة البلمند استضاف سيدات من أبرشية أميركا الشمالية
lebanon 24
29/11/2025 07:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24

