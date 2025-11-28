20
تعازي ووفيات
خليل كاظم بك الخليل
Lebanon 24
28-11-2025
|
23:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
بمزيد من الأسى واللوعة، أولاد
الحاج محمد
عبد الحسن
تاج الدين
(أبو قاسم) ينعون الأخ والصديق المحامي والسفير
خليل كاظم بك
الخليل
نسأل
الله سبحانه وتعالى
أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.
