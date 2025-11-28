Advertisement

تعازي ووفيات

خليل كاظم بك الخليل

Lebanon 24
28-11-2025 | 23:57
A-
A+
Doc-P-1448372-638999963085405878.jpg
Doc-P-1448372-638999963085405878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بمزيد من الأسى واللوعة، أولاد الحاج محمد عبد الحسن تاج الدين (أبو قاسم) ينعون الأخ والصديق المحامي والسفير
Advertisement
خليل كاظم بك الخليل
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.
مواضيع ذات صلة
السفير السابق خليل كاظم الخليل في ذمة الله
lebanon 24
29/11/2025 07:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"إسرائيل هيوم": إلغاء لقاء ويتكوف والقيادي في حركة حماس خليل الحية بعد ضغوط وانتقادات
lebanon 24
29/11/2025 07:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المحامية نجاة خليل جريج
lebanon 24
29/11/2025 07:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
علي حسن خليل: لن نقبل بأن يُفرض علينا قرار أو خيار
lebanon 24
29/11/2025 07:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الله سبحانه وتعالى

حسن تاج الدين

الحاج محمد

محمد عبد ا

عبد الحسن

تاج الدين

أبو قاسم

حاج محمد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
23:56 | 2025-11-28
10:10 | 2025-11-28
15:53 | 2025-11-25
11:08 | 2025-11-25
01:26 | 2025-11-24
12:55 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24