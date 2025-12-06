25
قداس وجناز لراحة نفس السفير الخليل في كنيسة مار مارون– الجميزة
Lebanon 24
06-12-2025
|
03:56
A-
A+
أقيم في
كنيسة مار مارون
في الجميزة، قداس وجنار لراحة نفس السفير خليل كاظم
الخليل
عميد عائلة آل الخليل.
ترأس الصلاة لراحة نفسه رئيس كهنة الرعية الأب ريشار
أبي صالح
، يحيط به لفيف من الكهنة، وشارك فيها شخصيات سياسية واجتماعية وأصدقاء الفقيد وأفراد عائلته.
وألقى الأب أبي صالح عظة تحدث فيها عن مآثر الفقيد الوطنية والدبلوماسية والثقافية، وقال: "كيف لا يكون كما كان وهو ابن سلالة عمادها كاظم بك الخليل السياسي الذي ما آمن الا بلبنان الواحد السيد الحر المستقل، وكم نحن بحاحة الى سياسيين أمثال من نصلي له اليوم وأمثال كاظم الخليل الوطني بامتياز".
وتلت شقيقة الفقيد مها الخليل الشلبي، نيات القداس، في حين تحدث شقيقه ناصر عن
خليل الخليل
الإنسان والمحب والمعطاء.
يذكر أن الفقيد كان نال، منذ سنوات، نعمة الشفاء من مرضه بشفاعة سيدة
بشوات
.
