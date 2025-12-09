الدكتور عدنان محمد مروة

Advertisement

رئيس الدكتورعميدالجراحة النسائية والتوليد في الجامعةأسرة الجامعةأسرة المركز الطبيالجسم الطبي والتمريضيينعون بمزيد من الحزن والأسىالدكتور عدنان محمد مروةللشؤون الصحية وعميد(1987–1993)ويتقدمون من زوجته وأولاده وعائلته وزملائه وطلابه وجميع محبيه بأحر التعازي