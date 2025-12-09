19
الدكتور عدنان محمد مروة
Lebanon 24
09-12-2025
|
23:35
A-
A+
رئيس
الجامعة الأميركية في بيروت
الدكتور
فضلو خوري
عميد
كلية الطب
في الجامعة
رئيس دائرة
الجراحة النسائية والتوليد في الجامعة
أسرة الجامعة
أسرة المركز الطبي
الجسم الطبي والتمريضي
ينعون بمزيد من الحزن والأسى
الدكتور عدنان محمد مروة
نائب الرئيس
للشؤون الصحية وعميد
كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت
(1987–1993)
ويتقدمون من زوجته وأولاده وعائلته وزملائه وطلابه وجميع محبيه بأحر التعازي
