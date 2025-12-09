Advertisement

تعازي ووفيات

الدكتور عدنان محمد مروة

Lebanon 24
09-12-2025 | 23:35
رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري
عميد كلية الطب في الجامعة
رئيس دائرة الجراحة النسائية والتوليد في الجامعة
أسرة الجامعة
أسرة المركز الطبي
الجسم الطبي والتمريضي
ينعون بمزيد من الحزن والأسى
الدكتور عدنان محمد مروة
نائب الرئيس للشؤون الصحية وعميد كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت
(1987–1993)
ويتقدمون من زوجته وأولاده وعائلته وزملائه وطلابه وجميع محبيه بأحر التعازي
كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت

الجامعة الأميركية في بيروت

رئيس الجامعة

نائب الرئيس

رئيس دائرة

في الجامعة

كلية الطب

عميد كلية

