انجال قيصر صايغ

ابنة الفقيدة: نورما زوجة جوني وأولادهما :باترو عازارماريا زوجة أونور غونيل وولدهما: آريلإبناها: روبير زوجته زينة ربيز وأولادهما :ياسمينا وابنتها آرياديالا زوجة ستيفان مادلان وأولادهما: آفا وأدريانميشال زوجته اليسون روسيونفادي زوجته ليلى عطالله وأولادهما :كريم رمزي وجادأشقاؤها: عائلة المرحوم هنري صايغأولاد المرحومين نجلا، الياس، امين، روبير، اوسكار وعائلاتهم (في المهجر)أسلافها: عائلة المرحوم الياس أبو شلشعائلة المرحوم متري أبو شلشعائلة المرحومة جورجيت زوجة المرحوم مصابنيعائلة المرحوم جورج أبو شلشعائلة المرحوم حبيب أبو شلشوعموم عائلات: أبو شلش، صايغ، ، عازار، ربيز، عطالله وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المرحومةانجال صايغأرملة المرحوم ميشال شكري أبو شلشالراقدة على رجاء المجيدة والحياة الأبدية يوم السبت الواقع فيه 6 من شهر كانون الأول 2025 مزودة بأسرار الكنيسة. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الاربعاء 10 الجاري في القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، (مار نقولا) الاشرفية وتوارى الثرى في مدافن العائلة (مار متر).تقبل التعازي يوم الأربعاء 10 الجاري قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ويومي الخميس والجمعة 11 و 12 الجاري في صالون الكنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، (مار نقولا) الاشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصا