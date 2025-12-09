Advertisement

تعازي ووفيات

انجال قيصر صايغ

Lebanon 24
09-12-2025
ابنة الفقيدة: نورما زوجة جوني عازار وأولادهما :
باترو عازار
ماريا زوجة أونور غونيل وولدهما: آريل
إبناها: روبير زوجته زينة ربيز وأولادهما :
ياسمينا وابنتها آريا
ديالا زوجة ستيفان مادلان وأولادهما: آفا وأدريان
ميشال زوجته اليسون روسيون
فادي زوجته ليلى عطالله وأولادهما :
كريم رمزي وجاد
أشقاؤها: عائلة المرحوم هنري صايغ
أولاد المرحومين نجلا، الياس، امين، روبير، اوسكار وعائلاتهم (في المهجر)
أسلافها: عائلة المرحوم الياس أبو شلش
عائلة المرحوم متري أبو شلش
عائلة المرحومة جورجيت زوجة المرحوم جورج مصابني
عائلة المرحوم جورج أبو شلش
عائلة المرحوم حبيب أبو شلش
وعموم عائلات: أبو شلش، صايغ، نحاس، عازار، ربيز، عطالله وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المرحومة
انجال قيصر صايغ
أرملة المرحوم ميشال شكري أبو شلش
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم السبت الواقع فيه 6 من شهر كانون الأول 2025 مزودة بأسرار الكنيسة. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء 10 الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، (مار نقولا) الاشرفية وتوارى الثرى في مدافن العائلة (مار متر).
تقبل التعازي يوم الأربعاء 10 الجاري قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ويومي الخميس والجمعة 11 و 12 الجاري في صالون الكنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، (مار نقولا) الاشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصا
