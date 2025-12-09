صائب شفيق النحاس

Advertisement

ينعي رئيس جمعية اعضاء في Legion d’honneur السفير ، عضو العيئة العامة للجمعية المأسوف عليهصائب شفيق النحاسحامل وسام جوقة الشرف من رتبة فارسويتقدم السفير كرم من عائلة الفقيد وسائر عارفيه، باسمه وباسم اعضاء الجمعية باحر التعازي سائلا للفقيد ولهم الصبر والسلوان.