تعازي ووفيات

صائب شفيق النحاس

Lebanon 24
09-12-2025 | 23:37
ينعي رئيس جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان Legion d’honneur السفير خليل كرم، عضو العيئة العامة للجمعية المأسوف عليه
صائب شفيق النحاس
حامل  وسام جوقة الشرف  من رتبة فارس
ويتقدم السفير كرم من عائلة الفقيد وسائر عارفيه،  باسمه وباسم اعضاء الجمعية باحر التعازي سائلا للفقيد الغالي الرحمة ولهم الصبر والسلوان.
