Advertisement

تعازي ووفيات

الطفل رمزي نائل نصر

Lebanon 24
09-12-2025 | 23:38
A-
A+
Doc-P-1452983-639009455516338424.jpg
Doc-P-1452983-639009455516338424.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رقد على رجاء القيامة يوم الخميس 27 تشرين الثاني 2025 المأسوف عليه
Advertisement
الطفل رمزي نائل نصر
والده: نائل نصر 
والدته: ريم أبو عزه نصر
شقيقتاه: زارا نصر
سيانا نصر 
جده: رمزي اديب نصر زوجته ايفون ستيد نصر 
جده: بيار ابو عزه زوجته سامية سرحال ابو عزه 
عمه: هيثم زوجته دانا عريس نصر وعائلتهما 
عمتاه: تالا زوجة كيفن براك وعائلتهما
جمانة زوجة مرتن برستش وعائلتهما 
أخواله: وسيم زوجته نيكول حنّا وعائلتهما 
مروان
نادر
وعموم عائلات: نصر، أبو عزه، عريس، براك، برستش، سرحال، ستيد، حنّا، برغود، عياش وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه ببالغ الحزن والأسى.
تقام صلاة الجنازة يوم الثلاثاء 9 كانون الاول 2025 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في الكنيسة الإنجيلية – نزلة رياض الصلح – مقابل السرايا الحكومية. ويوارى الثرى في خربة قنافار، البقاع الغربي.
تقبل التعازي بعد الدفن في صالون كنيسة مار إلياس للموارنة، خربة قنافار ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر.
مواضيع ذات صلة
أغنى رجل في العالم ينال زيادة خياليّة على راتبه
lebanon 24
10/12/2025 10:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ينال صلح يشيد بتضحيات عناصر الدفاع المدني ودورهم الوطني والإنساني
lebanon 24
10/12/2025 10:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنانيّ ينال جائزة "خافيير ماجرينا" للتميّز في الجراحة الروبوتيّة
lebanon 24
10/12/2025 10:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ينال الصلح يشيد بالرياضة كرسالة قوة وبناء للشباب في بعلبك الهرمل
lebanon 24
10/12/2025 10:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24

البقاع الغربي

رياض الصلح

مار إلياس

القيامة

البقاع

الغربي

كنيسة

ايفون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:39 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
23:42 | 2025-12-09
23:40 | 2025-12-09
23:39 | 2025-12-09
23:37 | 2025-12-09
23:36 | 2025-12-09
23:35 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24