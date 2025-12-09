19
تعازي ووفيات
الطفل رمزي نائل نصر
Lebanon 24
09-12-2025
|
23:38
A-
A+
رقد على رجاء
القيامة
يوم الخميس 27 تشرين الثاني 2025 المأسوف عليه
الطفل رمزي نائل نصر
والده: نائل نصر
والدته: ريم أبو عزه نصر
شقيقتاه: زارا نصر
سيانا نصر
جده: رمزي اديب نصر زوجته
ايفون
ستيد نصر
جده:
بيار
ابو عزه زوجته سامية سرحال ابو عزه
عمه: هيثم زوجته دانا عريس نصر وعائلتهما
عمتاه: تالا زوجة كيفن براك وعائلتهما
جمانة زوجة مرتن برستش وعائلتهما
أخواله: وسيم زوجته نيكول حنّا وعائلتهما
مروان
نادر
وعموم عائلات: نصر، أبو عزه، عريس، براك، برستش، سرحال، ستيد، حنّا، برغود، عياش وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه ببالغ الحزن والأسى.
تقام صلاة الجنازة يوم الثلاثاء 9 كانون الاول 2025 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في الكنيسة الإنجيلية – نزلة
رياض الصلح
– مقابل السرايا الحكومية. ويوارى الثرى في خربة قنافار،
البقاع الغربي
.
تقبل التعازي بعد الدفن في صالون
كنيسة
مار إلياس
للموارنة، خربة قنافار ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر.
السيدة هيام زهدي ملحس
Lebanon 24
السيدة هيام زهدي ملحس
23:42 | 2025-12-09
09/12/2025 11:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ماري نسيب بواري
Lebanon 24
ماري نسيب بواري
23:40 | 2025-12-09
09/12/2025 11:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سيمون سليم زمكحل
Lebanon 24
سيمون سليم زمكحل
23:39 | 2025-12-09
09/12/2025 11:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صائب شفيق النحاس
Lebanon 24
صائب شفيق النحاس
23:37 | 2025-12-09
09/12/2025 11:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
انجال قيصر صايغ
Lebanon 24
انجال قيصر صايغ
23:36 | 2025-12-09
09/12/2025 11:36:21
Lebanon 24
Lebanon 24
