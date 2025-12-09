الطفل رمزي نائل نصر

Advertisement

رقد على رجاء يوم الخميس 27 تشرين الثاني 2025 المأسوف عليهالطفل رمزي نائل نصروالده: نائل نصروالدته: ريم أبو عزه نصرشقيقتاه: زارا نصرسيانا نصرجده: رمزي اديب نصر زوجته ستيد نصرجده: ابو عزه زوجته سامية سرحال ابو عزهعمه: هيثم زوجته دانا عريس نصر وعائلتهماعمتاه: تالا زوجة كيفن براك وعائلتهماجمانة زوجة مرتن برستش وعائلتهماأخواله: وسيم زوجته نيكول حنّا وعائلتهمامرواننادروعموم عائلات: نصر، أبو عزه، عريس، براك، برستش، سرحال، ستيد، حنّا، برغود، عياش وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه ببالغ الحزن والأسى.تقام صلاة الجنازة يوم الثلاثاء 9 كانون الاول 2025 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في الكنيسة الإنجيلية – نزلة – مقابل السرايا الحكومية. ويوارى الثرى في خربة قنافار، .تقبل التعازي بعد الدفن في صالون للموارنة، خربة قنافار ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر.