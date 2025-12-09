Advertisement

تعازي ووفيات

سيمون سليم زمكحل

Lebanon 24
09-12-2025 | 23:39
شقيقتها: عائلة المرحومة جيزال زمكحل 
شقيقاها: ريمون زمكحل واولاده
كريم زمكحل وعائلته
نبيل زمكحل
سيلفي جناوي ارملة شقيقها روبير زمكحل واولادها: 
سليم زمكحل وعائلته 
البروفسور فؤاد زمكحل وعائلته 
وعموم عائلات: زمكحل، مخشن، كريستنسن، بواب، جناوي، فتي، عون، روبير، تادرس، خوري وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
سيمون سليم زمكحل
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه 4 كانون الاول 2025 متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين 8 كانون الاول ٢٠٢٥ في كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك، برمانا ثم توارى الثرى في مدافن العائلة، مارمتر.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
الملكيين الكاثوليك

صالون الكنيسة

كنيسة سيدة

الكاثوليك

الدينية

الكنيست

برمانا

من بعد

