سيمون سليم زمكحل

شقيقتها: عائلة المرحومة جيزال زمكحلشقيقاها: ريمون زمكحل واولادهكريم زمكحل وعائلتهنبيل زمكحلسيلفي جناوي ارملة شقيقها روبير زمكحل واولادها:سليم زمكحل وعائلتهالبروفسور زمكحل وعائلتهوعموم عائلات: زمكحل، مخشن، كريستنسن، بواب، جناوي، فتي، عون، روبير، تادرس، وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةسيمون سليم زمكحلالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه 4 كانون الاول 2025 متممة واجباتها . يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الاثنين 8 كانون الاول ٢٠٢٥ في الانتقال للروم ، ثم توارى الثرى في مدافن العائلة، مارمتر.تقبل التعازي قبل الدفن في إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.