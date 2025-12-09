19
انتقلت الى رحمته تعالى المأسوف عليها المرحومة
ماري نسيب بواري
والدتها المرحومة جمال كاورك.
شقيقاها: المرحوم المحامي جان زوجته الدكتورة اندريا
جوزف
شتانيتزر
وولداها نسيب زوجته الدكتورة ياسمين سعيد
باباس
والمحامي جوناثان
المرحوم يوسف زوجته لودي شفيق برباره وولدها كريستيان
شقيقاتها: تريز أرملة
جوزف مكرزل
وإبنتها منى زوجة وجدي شرفان وعائلتهما
أولاد المرحومة عايده زوجة المرحوم حبيب سلوم: طوني زوجته فاديا
صليبا
وعائلتهما، مارون
ماري تريز
(ميما)، جاكلين زينه (منی) زوجة مرسيل جينادري
أولاد المرحومة وداد زوجة المرحوم فيليب نمور: نيلا وكارولين
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الاثنين 8 الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر في
كنيسة سيدة الوردية
الرعائية - غادير -
جونيه
.
تقبل التعازي في صالون
كنيسة سيدة
الوردية - غادير يوم الاثنين 8 الجاري قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً ويوم الثلاثاء 9 الجاري إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
السيدة هيام زهدي ملحس
Lebanon 24
السيدة هيام زهدي ملحس
23:42 | 2025-12-09
09/12/2025 11:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سيمون سليم زمكحل
Lebanon 24
سيمون سليم زمكحل
23:39 | 2025-12-09
09/12/2025 11:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الطفل رمزي نائل نصر
Lebanon 24
الطفل رمزي نائل نصر
23:38 | 2025-12-09
09/12/2025 11:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
صائب شفيق النحاس
Lebanon 24
صائب شفيق النحاس
23:37 | 2025-12-09
09/12/2025 11:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
انجال قيصر صايغ
Lebanon 24
انجال قيصر صايغ
23:36 | 2025-12-09
09/12/2025 11:36:21
Lebanon 24
Lebanon 24
