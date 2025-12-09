ماري نسيب بواري

Advertisement

انتقلت الى رحمته تعالى المأسوف عليها المرحومةماري نسيب بواريوالدتها المرحومة جمال كاورك.شقيقاها: المرحوم المحامي جان زوجته الدكتورة اندريا شتانيتزروولداها نسيب زوجته الدكتورة ياسمين سعيد والمحامي جوناثانالمرحوم يوسف زوجته لودي شفيق برباره وولدها كريستيانشقيقاتها: تريز أرملة وإبنتها منى زوجة وجدي شرفان وعائلتهماأولاد المرحومة عايده زوجة المرحوم حبيب سلوم: طوني زوجته فاديا وعائلتهما، مارون (ميما)، جاكلين زينه (منی) زوجة مرسيل جينادريأولاد المرحومة وداد زوجة المرحوم فيليب نمور: نيلا وكارولينيحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الاثنين 8 الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر في الرعائية - غادير - .تقبل التعازي في صالون الوردية - غادير يوم الاثنين 8 الجاري قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً ويوم الثلاثاء 9 الجاري إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.