Advertisement

تعازي ووفيات

ماري نسيب بواري

Lebanon 24
09-12-2025 | 23:40
A-
A+
Doc-P-1452985-639009457115972572.jpg
Doc-P-1452985-639009457115972572.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتقلت الى رحمته تعالى المأسوف عليها المرحومة
ماري نسيب بواري
والدتها المرحومة جمال كاورك.
شقيقاها: المرحوم المحامي جان زوجته الدكتورة اندريا جوزف شتانيتزر
Advertisement
وولداها نسيب زوجته الدكتورة ياسمين سعيد باباس والمحامي جوناثان
المرحوم يوسف زوجته لودي شفيق برباره وولدها كريستيان
شقيقاتها: تريز أرملة جوزف مكرزل وإبنتها منى زوجة وجدي شرفان وعائلتهما
أولاد المرحومة عايده زوجة المرحوم حبيب سلوم: طوني زوجته فاديا صليبا وعائلتهما، مارون ماري تريز (ميما)، جاكلين زينه (منی) زوجة مرسيل جينادري
أولاد المرحومة وداد زوجة المرحوم فيليب نمور: نيلا وكارولين
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الاثنين 8 الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة سيدة الوردية الرعائية - غادير - جونيه.
تقبل التعازي في صالون كنيسة سيدة الوردية - غادير يوم الاثنين 8 الجاري قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً ويوم الثلاثاء 9 الجاري إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
مواضيع ذات صلة
كيف عبّرت نادين نسيب نجيم عن العمل الرمضاني الأول مع ظافر العابدين؟
lebanon 24
10/12/2025 10:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد البوار المسلك الشرقي بسبب اشغال
lebanon 24
10/12/2025 10:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ستكون "فتاة ليل".. نادين نسيب نجيم تكشف عن مُفاجآت قريبا
lebanon 24
10/12/2025 10:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ليست نادين نسيب نجيم.. ماغي بو غصن مُفاجأة ليلة رأس السنة!
lebanon 24
10/12/2025 10:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24

كنيسة سيدة الوردية

كنيسة سيدة

جوزف مكرزل

ماري تريز

باباس

كنيسة

جونيه

رابعة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:39 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:38 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
23:42 | 2025-12-09
23:39 | 2025-12-09
23:38 | 2025-12-09
23:37 | 2025-12-09
23:36 | 2025-12-09
23:35 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24